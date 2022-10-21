داعية: لم يرد في القرآن أو السيرة تعدي الرسول على زوجاته.. فيديو

قال الشيخ حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد في القرآن أو السيرة أن الرسول تعدى على إحدى زوجاته.

وأضاف حسن الجنايني، الداعية الإسلامي، خلال استضافته ببرنامج "أمر واقع"، تقديم الإعلامي "أشرف الحجار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2": "لا يوجد في الإسلام عنف، والحياة الأسرية مبنية على الحب والتواصل والتراحم".

وأشار حسن الجنايني، إلى أن العنف غير موجود في مصطلح الأسرة المسلمة أو الأسرة المسلمة، مؤكدا أن كل الأديان تجرم العنف بين الزوجين.

وأردف الداعية الإسلامي: "الرسول قال ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم".

