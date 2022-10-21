عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة يتحدث عن المؤتمر الأول للاستثمار الخيري

صدى البلد

قال أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة، إن المؤتمر الأول للاستثمار الخيري والتنمية المستدامة، عرض خطته على 250 ناشطة فى مجال العمل الخيرى.

وأضاف مرجان خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": إن المؤسسة أصبحت مشهورة بمشروع وقف النخيل كأيقونة مميزة.

مؤتمر الاستثمار الخيري

وأوضح مرجان أن هدف مؤتمر الاستثمار الخيري والتنمية المستدامة  التعريف بأهداف التنمية المستدامة ومخططات الدولة، بجانب التعرف على أهمية الاستثمار الخيري للمؤسسات وتماشيها مع أهداف ومخططات الدولة.

وأكد مرجان أن الاستثمار الزراعي أحد وسائل الاستثمار الخيري، ومعرفة عناصر التمويل المتاحة للمؤسسات والجمعيات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

دي أسرار | رد صادم من الطبيب المعالج لـ شيرين عن حالتها ..فيديو

ترشيحاتنا

ما حكم صناعة لعب البنات المجسمة ؟.. دار الإفتاء تجيب

بورصة السيارات .. هبوط أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي توسان | تفاصيل

مستشفى الزمالك .. زلزال الإصابات يضرب أبناء ميت عقبة في الدوري

تعامل معها بلطف .. كواليس صورة ديانا هشام مع محمد صلاح | شاهد

بمشاركة رفعت.. الوحدة يخسر نهائي كأس رئيس الإمارات أمام الشارقة

فرانس فوتبول تكشف عدد نقاط محمد صلاح في صراع الكرة الذهبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات ثراء جبيل بعد تعرضها للتحرش من طبيب

أصفر وزنادي.. علامات في الأصابع تكشف القاتل الصامت

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة مشبعة غنية بالفيتامينات

بفستان منقط.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها |شاهد

فيديو

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب: شيرين خلتني أعيط/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ