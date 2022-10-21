رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة يتحدث عن المؤتمر الأول للاستثمار الخيري

قال أمجد مرجان رئيس مجلس أمناء مؤسسة نبض الحياة، إن المؤتمر الأول للاستثمار الخيري والتنمية المستدامة، عرض خطته على 250 ناشطة فى مجال العمل الخيرى.

وأضاف مرجان خلال حواره مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": إن المؤسسة أصبحت مشهورة بمشروع وقف النخيل كأيقونة مميزة.

مؤتمر الاستثمار الخيري

وأوضح مرجان أن هدف مؤتمر الاستثمار الخيري والتنمية المستدامة التعريف بأهداف التنمية المستدامة ومخططات الدولة، بجانب التعرف على أهمية الاستثمار الخيري للمؤسسات وتماشيها مع أهداف ومخططات الدولة.

وأكد مرجان أن الاستثمار الزراعي أحد وسائل الاستثمار الخيري، ومعرفة عناصر التمويل المتاحة للمؤسسات والجمعيات.