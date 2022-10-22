اخبار التوك شو.. دخول رئيس وزراء مصر الأسبق للمستشفى بسبب مرضه.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مصطفى بكري: اللي هيمس البلد هنقطع إيده

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن موقف الإعلاميين والشعب مع الرئيس السيسي يأتي عن إيمانا بأن هذا الرجل أنقذ الوطن.



حق بيع أو تأجير شقة مملوكة بالإسكان الاجتماعى .. مى عبد الحميد توضح

قالت المهندسة مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أن كل من يقدم وينطبق عليه الشروط في صندوق الإسكان الاجتماعى نوفر له شقة، وقد يكون هذا صعب لأن الموقع ليس به أراضى أخرى أو أن التكلفة مختلفة.



من غير قرعة .. بشرى من الإسكان لتملّك الأراضي الجديدة | فيديو

أكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع تخطيط المشروعات، بهيئة المجتمعات العمرانية أن الدولة المصرية تهتم بالسكن الاجتماعى وجودته، حيث نبنى على 25 % فقط لتوفير حياة جيدة للمواطنين قاطنى هذه المدن، ونترك 75 % مخصصة للأراضى الخضراء والطرق والخدمات، كما أن إنشاء مركز شباب ونادٍ ضمن الأولويات خلال بناء مدن الإسكان الاجتماعى.



بعد أزمة شيرين | معالج الفنانة يحذّر من هؤلاء .. فيديو

حذر الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بجامعة القاهرة السابق الشباب من الشابو، مؤكدا أن إدمانه يكون من أول مرة.



المصدرين : سلع مصر الغذائية في الخارج بلغت 32 مليار دولار | فيديو

أكد المهندس على محمد عبدالقادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن إجمالي صادرات مصر من السلع الغذائية بلغ 32 مليار دولار وهو نفس المبلغ الذي حوله المصريون المقيمون في الخارج.





قدم الكثير لمصر| بكري : إبراهيم محلب يرقد مريضًا في المستشفى .. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكرى، تفاصيل الحالة الصحية، للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.



حسام حبيب: أول ما شيرين حلقت شعرها انهرت ووقعت على الأرض

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها وسبب طلاقهم كانت والدتها.



سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

قال الفنان حسام حبيب، إن بداية خلافه مع شيرين كان موضوع شعرها، وسبب طلاقنا كانت والدتها، مضيفا:" عمري ما أخدت من شيرين عبد الوهاب جنيه لأني مش محتاج وكان معايا فلوس أكتر منها فى البنوك".





شوقى علام: الرسول الكريم نصحنا بالعمران واستدامة العمل.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، نصح بالعمران واستدامة العمل حين قال «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها».



المفتي: لا غضاضة فى التراجع عن إصدار فتوى خاطئة وتصحيحها

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الفتوى مسؤولية كبيرة، وعند إصدار حكم لابد أن يكون مبني على أسس شرعية ومدعوم بكافة الأدلة الدينية حتى لا يحدث بلبلة في المجتمع.

