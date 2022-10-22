شوقى علام: الشرع يحث على طاعة ولي الأمر.. ولا غضاضة فى تصحيح الفتاوى الخاطئة

حل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ضيفا على برنامج “نظرة” المذاع على قناة صدى البلد،تقديم الإعلامى حمدى رزق، متحثا عن مؤتمر دار الإفتاء حول «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» ونرصد ابرز التصريحات فى التقرير التالى



وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ اتجاه الدولة في التنمية المستدامة متكامل ولا يقف عند مجال معين، و أنّ الشرع يحث الإنسان على أن يكون في ظهر دولته وولي الأمر ما دام يفعل الخير.

تابع مفتي الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية سوقت على مدى طويل من الزمان إلى أن الوقوف ضد الدولة وولي الأمر من أصول الشجاعة وإبراز العنترية وإظهار الوقوف مع الحق، مع أن الحديث الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اسمعوا وأطيعوا»، وهذا هو الأصل.

أردف شوقي علام، أن الشرع يحث على السمع والطاعة المستنيرة والمستدامة لولي الأمر، مضيفا أن الدولة المصرية تنظر إلى الأمام وتتخذ خطوات جادة في سبيل البناء والتنمية.

الرسول نصحنا بالعمران



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، نصح بالعمران واستدامة العمل حين قال «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها».

وأضاف شوقي علام، أنّ مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة بدار الإفتاء كان حريصا على أن يكون بمثابة تمهيد لقمة المناخ، متابعا أن دار الإفتاء لديها فتاوى كثيرة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

مؤكدا وجود فتاوى تقول إنه لا يجوز الإجهاض بعد مرور 120 يوما على الحمل، تحت أي مبرر إلا إذا كان سيؤدي ذلك إلى فوات حياة الأم.

العبادة جزء أساسى من التنمية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنّ الهدف من مؤتمر دار الإفتاء حول «الفتوى وأهداف التنمية المستدامة» هو التحرك في منطقة البناء والعمران الذي يصب في مصلحة المواطن وليس في إطار الجدل أو الإثارة والأمور التي قتلت بحثا.



أضاف شوقي علام، أنّه هناك سيل من الفتاوى على وسائل التواصل والفضاء الإلكتروني من أشخاص يصرون على مناقشة موضوعات تشغل الأذهان ولا تفيد في البناء كثيرا.

تابع مفتي الجمهورية، أنه لا ينبغي أن تكون مثل تلك الأمور هي المنظومة المتكاملة التي تشغل بال المسلمين، وهذا لا يعني عدم أحقية المسلم في السؤال عن الفتاوى.

بيّن شوقي علام، أن عمر دار الإفتاء المصرية تجاوز 125 عاما على المستوى الرسمي، وقبل ذلك الزمن كانت هناك مرحلة طويلة من العطاء الإفتائي، لافتا إلى أن العبادة جزء أساسي من التنمية.

تصحيح فتوى خاطئة



وأكد الدكتور شوقي علام، إن الفتوى مسؤولية كبيرة، وعند إصدار حكم لابد أن يكون مبني على أسس شرعية ومدعوم بكافة الأدلة الدينية حتى لا يحدث بلبلة في المجتمع.

وأضاف شوقي علام أن كل إنسان خلقه الله يخطئ ويصيب، وعند الفتوى في أمر لابد من دراسته بعناية لأنه القرار يتم تطبيقه على مجموعة كبيرة في المجتمع ولا يقع على شخص واحد بل تمتد آثاره سواء الإيجابية أو السلبية على كافة الأشخاص في المجتمع.



وتابع: أن الفتوى بالحكم على إنسان بالإعدام يكون بعد دراسة كبيرة لكافة أوراق القضية وقراءتها بتأني وتركيز حتى لا يظلم المتهم، موضحًا أن دراسة كافة القضايا بنفس الدرجة من التركيز حتى لا يظلم أحد.



وأوضح شوقي علام، أنه حال إصدار فتوى بصورة خاطئة لا عيب في التراجع فيها وإصدار الفتوى مرة أخرى بصيغاتها الصحيحة، موضحًا أن الفتاوي تتغير مع تغير الزمان والمكان ويجب التحديث الفتاوي التي تتماشى مع التطور الحالي.