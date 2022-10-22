تراجع الإسترليني لأقل مستوى في 9 أيام وسط عدم اليقين السياسي

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأقل مستوى في 9 أيام خلال التعاملات ، إذ محت العملة مكاسبها المعتدلة المسجلة بعد استقاله رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الإسترليني بنحو 0.4% إلى 1.1187 دولار، بعدما انخفض عند 1.1061 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وتقدمت تراس باستقالتها أمس بسبب إخفاق ميزانية خفض الضرائب والتي هزت الأسواق المالية.

وكان قد تم تعيين تراس رئيسة للوزراء في السادس من سبتمبر، قبل يومين فقط من وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد 70 عاماً على العرش.

وجاءت استقالتها بعد اجتماع مع جراهام برادي، السياسي المحافظ المسؤول عن أصوات القيادة والتعديلات.

ومن المتوقع اختيار خليفة تراس في غضون أسبوع من قبل سياسيين وأعضاء حزب المحافظين الحاكم.

كما تتجه الأنظار في المملكة المتحدة نحو اجتماع بنك إنكلترا المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل، وذلك بعدما رفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر الماضي.