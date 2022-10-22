عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يؤيد مبادرة زاهى حواس بإعادة حجر رشيد لمصر وعرضه بالمتحف الكبير

صدى البلد

أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده التام لمبادرة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق التى طالب فيها، محبى حماية الآثار بتوقيع وثيقة تطالب بعودة حجر رشيد من المتحف البريطاني والقبة السماوية من متحف اللوفر في باريس.

وطالب " حنفى " فى تصريحات له اليوم الحكومة بصفة عامة ووزير السياحة والاثار خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لمبادرة الدكتور زاهى حواس، مؤكداً اهمية عودة حجر رشيد والقبة السماوية باعتبارهما من الاثار المصرية المهمة والتى لها اهمية كبيرة فى قلوب وعقول كل المصريين.

كما طالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بالعمل على استرداد جميع الاثار المصرية المهربة للخارج من خلال اعداد خطط وسياسات تضمن تحقيق التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية لاسترداد الاثار المصرية بالخارج موجهاً التحية والتقدير لبعض دول العالم التى بادرت من تلقاء نفسها باعادة الاثار المصرية التى كانت مهربة لها.

كان الدكتور زاهى حواس، أكد أن الوثيقة أصبحت جاهزة للتوقيع من كل الراغبين في استعادة مصر للقطع الأثرية في العالم أجمع.

وأضاف "حواس" أن هذه القطع الفريدة كانت موضع اهتمام وزارة الآثار قبل أحداث 2011 وأن مكانها الحقيقي هو المتحف المصري الكبير مضيفا أن إعادة هاتين القطعتين الأثريتين الي مصر هو بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من اشكال الاستعمار من مقتنياتها وتقديم تعويضات عن هذا الماضي الاستعماري .

ووجه حواس الدعوة إلى المجتمع الدولي للمطالبة بإعادة هذه القطع الأثرية مؤكدا أننا بحاجة إلى أن يعرف العالم أنها تنتمي لمصر، وأن يؤيد الموقعون علي هذه الوثيقة طلب عودة القطعتين الأثريتين إلي موطنها الأصلي مصر.

ولفت حواس إلى أن الوثيقة الإلكترونية سيتم إرسالها إلى المتحف البريطاني ومتحف اللوفر بعد الانتهاء من التوقيع.

سيد حنفى مجلس النواب الدكتور زاهي حواس وزير السياحة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

40 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

ستاندرد أند بورز تتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو قوية بمشاركة القطاع الخاص

ترشيحاتنا

«مفتوح للشعب».. إطلاق موقع إلكتروني لمشاركة المواطنين بـ المؤتمر الاقتصادي |تفاصيل

أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي

5 عبادات لها أجر قيام الليل.. يرفع الداء ويجيب الدعاء

المغرب تكسر جمود الأزمة.. إتفاق ليبي جديد على توحيد السلطة التنفيذية |التفاصيل

مجلس الوزراء ينفي تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

في اليوم العالمي للتأتأة.. أعراض وأسباب صادمة| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة

زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

الرجالة مالهاش لازمة.. فتاة تحتفل بعيد ميلادها بفستان زفاف بدون عريس

خلافي معاها علشان المخدرات.. أبرز تصريحات حسام حبيب عن زواجه بـ شيرين

موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ