عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة سساعد سيدة تعطلت سيارتها على الطريق في التجمع الأول

الشرطة خلال مساعده
الشرطة خلال مساعده السيدة

فى إستجابة فورية ، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تقدم المساعدة لسيدة تعطلت بها سيارتها بالطريق.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من غرفة النجدة بإستغاثة (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) لتعطل سيارتها بدائرة القسم لنفاذ الوقود وبرفقتها (نجلتها).

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة وتزويد سيارتها بالوقود.

ووجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .

امن القاهرة الداخلية وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة استغاثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

بمعايير دولية ومحلية.. حقيقة كوبري سميرة موسي بالتجمع الخامس

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 5 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

دراسة مرورية.. أمن القاهرة يكشف حقيقة منشورات توزع على السيارات بالرحاب

أمن القاهرة يستعيد سيارتين مبلغ بسرقتهما في مدينة السلام

ترشيحاتنا

حسام حبيب يفجر مفاجأة بشأن تواجده بشقة شيرين في الواحدة ليلا

ضبط موظف حاول غسل 5 ملايين جنيه من ثروة غير مشروعة

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن معتمري الخارج

اشتعال الأوضاع بالقدس والضفة.. اشتباكات ومداهمات عنيفة من الاحتلال

الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية.. الدولار يسجل 19.72 جنيه.. ومفاجأة بأسعار الذهب|خدمات تهمك

على هامش قمة المناخ.. مصر تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان ياسمين صبري| شاهد

بملابس غير تقليدية.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة

فيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار محلك سر.. تغطية خاصة

أخر ما لحن بليغ حمدي.. على الحجار يستعد لطرح أغنية يا أرضنا

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

الرجالة مالهاش لازمة.. فتاة تحتفل بعيد ميلادها بفستان زفاف بدون عريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ