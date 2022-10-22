أمن القاهرة سساعد سيدة تعطلت سيارتها على الطريق في التجمع الأول

فى إستجابة فورية ، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في تقدم المساعدة لسيدة تعطلت بها سيارتها بالطريق.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من غرفة النجدة بإستغاثة (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) لتعطل سيارتها بدائرة القسم لنفاذ الوقود وبرفقتها (نجلتها).

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة وتزويد سيارتها بالوقود.

ووجهت المواطنة الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .