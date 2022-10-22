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أخبار البلد

بدأت في سوهاج.. إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة المصرية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تأتي لتوحيد جهود الدولة سعيًا لتحقيق حياة كريمة للمواطنين؛ تم اليوم، السبت، إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تدريب العمالة المصرية، والتي تأتي كتجربة فريدة من نوعها بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة حياة كريمة والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ، حيث انطلقت اليوم المرحلة الأولى من المبادرة من محافظة سوهاج.

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وتأتي المبادرة بهدف توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وتوفير فرص عمل لائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، بالإضافة إلي السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية، وتحقيق استدامة وجودة التدريب من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.

بدأت المرحلة الأولي من المبادرة بمحافظة سوهاج اليوم، وتشمل  برنامجا تدريبيا مهنيا متكاملا للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بحيث يتم تدريب الشباب داخل سيارات التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، إضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامجً رياضي وترفيهي شامل وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان وإجراءات الكشف المبكر، والعلاقات الأسرية والتعامل مع الأبناء. 

يأتي ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج، والتي تعمل على تهيئة جميع سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا التعاون المشترك يأتي فى إطار توجيهات ودعم رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرتيّ "حياة كريمة" و"ابدأ" من أجل بناء الإنسان المصري.

وقال إنه بموجب هذا التعاون، سيتم تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من الشباب على المهارات اللازمة لعدد من المهن الحرفية والفنية من خلال سيارات متنقلة مجهزة تابعة للوزارة، كما سيتم عقد محاضرات توعوية بمختلف مجالات المعرفة، والتي من شأنها تنمية القدرات الفكرية للمواطنين ونشر الوعي الثقافي لهم والمساهمة في حماية المجتمع والأفراد من مختلف الظواهر السلبية مثل الإدمان والتفكك الأسري.

وثمّن الوزير محمد صلاح مختلف المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف العبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع جميع مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر وتنمية العنصر البشري رفع المستوى المهنى للشباب، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة.

يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة “حياة كريمة” بأهمية توحيد الجهود تحت المظلة الكبرى (حياة كريمة) وتكاتف جميع جهود مؤسسات الدولة، وفي إطار دور المؤسسة  التنموي في تعزيز قيم العمل التنموي في المبادرة الرئاسية، والتي هي أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر، حيث تهدف لإحداث تغيير جذري في حياة المواطنين الأكثر احتياجًا وتوفير تنمية شاملة مستدامة لهم.

الانتاج الحربى حياة كريمة ابدأ تدريب العمالة العمالة المصرية

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