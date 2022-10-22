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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماد مسرطن.. تحرك عاجل من البرلمان العراقي قبل وقوع كارثة كبرى

العراق - علم
العراق - علم

خاطب رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار، ثائر الجبوري، السبت، مجلس النواب العراقي بشأن قضية "سماد الداب" الروسي.
 
وقال رئيس لجنة الزراعة والمياة والاهوار إنه "تم التعاقد مؤخراً من قبل وزارة الزراعة لتجهيز 300 الف طن من مادة سماد الداب الروسي الصنع، وتم وصول وجبة أولى من هذا السماد عن طريق  تركيا ومن ثم منفذ ابراهيم الخليل، ليتم بعد ذلك توزيعة على مخازن الشركة العامة للتجهيزات الزراعية".

و أضاف أنه "تم وصول وجبة أولى من هذا السماد وتقدر بحوالي (50 الف طن) وحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن السماد غير صالح للاستخدام حيث أنه عالي الأشعاع ويتسبب بكارثة كبرى في البلد اذا تم توزيعة الى المستخدمين من المزارعين والفلاحين، راجين ايقاف هذا العقد الموقع من قبل وزارة الزراعة والتحفظ على الكميات الموجودة في المخازن واجراء تحقيق شفاف وعادل عن صلاحية هذه المادة للاستخدام ويكون الفحص للمادة اعلاه من قبل الجهات الحكومية الرسمية المختصة، للتفضل بالاطلاع واعلامنا لطفأ، خدمتة الى الصالح العام".

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