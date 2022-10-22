تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن جراهام بوتر المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه لملاقاة ضيفه مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - تياجو سيلفا - سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط: مارك كوكوريلا - جورجينيو - روبين لوفتس تشيك - بين تشيلويل

خط الهجوم: ماسون ماونت - رحيم ستيرلينج - إيمريك بيير أوباميانج

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - ماركوس راشفورد.

وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة مانشستر يونايتد لمباراة اليوم بعد رفضه المشاركة كبديل في مباراة الفريق الماضية أمام توتنهام هوتسبير، ومغادرته ملعب المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويحتل فريق تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.