أحزاب ونواب يشيدون بقرار تثبيت سعر البنزين.. رئيس الوفد: يحمى الاقتصاد المصري من التدهور.. الشهابى: خير رد على أهل الشر.. ووكيل موازنة البرلمان: يستهدف رفع العبء عن المواطنين

رئيس حزب الوفد: تثبيت سعر البنزين يحافظ على الاستقرار الاقتصادي

حزب الجيل: تثبيت سعر البنزين يؤكد انتهاج الحكومة لسياسة تخفيف معاناة المواطنين

ناجي الشهابي يشيد بقرار تثبيت أسعار البنزين والسولار.. ويؤكد: الدولة تراعي البعد الاجتماعي

رئيس حزب مصر أكتوبر: تثبيت سعر البنزين قرار يراعي ظروف المواطن المعيشية

وكيل موازنة البرلمان: تثبيت سعر البنزين يستهدف رفع العبء عن المواطنين



أشاد عدد من الأحزاب والنواب بقرار وزارة البترول ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن تثبيت سعر البنزين ، وأكدوا أنه قرار حكيم يستهدف رفع العبء عن المواطنين وتتحمله موازنة الدولة.

فى البداية أشاد الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد، بقرار وزارة البترول ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن تثبيت سعر البنزين، مشيرا إلى أنه قرار جيد.

وأوضح يمامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تثبيت سعر البنزين قرار إيجابي من ناحية البعد الإنسانى والاجتماعى والإقتصادى، حيث إنه لا يعتبر تثبيتا لسعر البنزين، ولكن بمثابة محاولة لتثبيت الحالة الاقتصادية في البلد حتى لا تتدهور.

وقال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن تثبيت أسعار البنزين كان مفاجأة كبيرة للرأي العام الداخلي والخارجي، خاصة وأن كل التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع جديد في أسعار مشتقات البترول، بعد شائعات قنوات الإخوان ولجانها الإلكترونية، بأن قرار زيادة البنزين اتُّخذ بالفعل، وهذا يؤكد أن الحكومة خيَّبت توقعات جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قرار تثبيت أسعار البنزين، يعنى أن الحكومة ليس همها رفع الأسعار ، وأنها بدأت تهتم بانتهاج سياسات جديدة مدخلها تخفيف معاناة المواطنين فى ظل معاناة دول العالم من نقص الطاقة ورفع أسعار الطاقة، إلا أن مصر تثبت أسعار الطاقة فى ظل الأزمة العالمية، وبالتالي فإن هذه بمثابة رؤية اجتماعية من جانب الحكومة منحازة للمواطنين.

وعلق ناجى الشهابي ، رئيس حزب الجيل، على قرار تثبيت سعر بيع البنزين والسولار ، مؤكدا ان هناك توجيهات سياسية تتعاطى مع معاناة الشعب المصري، من أجل التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية.

وأشار الشهابي في تصريحات لصدى البلد ان الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار في الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفعها أسعار الطاقة ، إلا أن الدولة المصرية نظرت إلى مصلحة المواطنين وقدرتهم على تحمل الزيادات الجديدة فقررت تثبيت الأسعار ، لافتا أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تسعى الى رفع معاناة المواطن، لافتا أن هذا القرار بتثبيت أسعار البنزين كان خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.

وقالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتثبيت الأسعار، قرار صائب يراعي ظروف المواطن المعيشية، كما أن هذا القرار جاء وفق توجيهات القيادة السياسية بتحمل الحكومة الأعباء عن كاهل المواطن.

وأكدت "مديح" فى بيان صحفي لها، أن الغرض الأساسي من تثبيت أسعار المنتجات البترولية؛ هو تخفيف العبء على المواطن المصري وعلى أصحاب المصانع في ظل الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن سعر خام برنت انخفض وأصبح يتراوح ما بين 85 إلى 90 دولارا للبرميل وهو يعتبر أفضل بكثير عن سعره في يوليو الماضي والذي كان يقدر بـ 100 دولار، بالتالي لجأت لجنة التسعير بتثبيت سعر البنزين والسولار محليا.

وقال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية أن قرار الحكومة بتثبيت أسعار البنزين يأتي في توقيت هام قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي ويؤكد إلزام الدولة بدعم المواطن وتخفيف أعباء الحياة عنه وعدم تكبيله بأعباء وهموم جديدة تسببت فيها الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وشدد اللواء رؤوف علي فى بيان صحفي له أن قرار التثبيت جاء في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة يعيشها جميع دول العالم، حيث أصيبت اقتصاديات الدول بضربات موجعة، الأمر الذي زاد من حجم التحديات وضاعف من الآثار السلبية للأزمات العالمية على جميع الدول، ولكن رغم ذلك تتخذ الحكومة قرارات عاقلة وتراعي البعد الاجتماعي والظرف المعيشي في الداخل المصري وتثبت سعر البنزين .

وأردف رئيس الحركة الوطنية المصرية أن مصر تعيش أوضاع مستقرة وتحقق نمو وتحرك ملحوظ بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وبناء العديد من المشروعات القومية التي تجعل اقتصاد الدولة يقف علي ارض صلبه لا تهزه الازمات ولا تؤثر عليه التحديات لذل نجد ان قرار مثل قرار التثبيت يصدر بشكل يعطي انعكاس لثقة صانع القرار في اقتصاد الدولة وقدرته علي تحمل أي أعباء أخرى لصالح المواطنين.

وقال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب 'المصريين"، إن قرار تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية وتثبيت سعر السولار قرار جيد وجاء في توقيت مناسب لأنه يراعي الظروف الاقتصادية والبعد الاجتماعي للمواطنين، موضحا أنه حال زيادة أسعار بيع منتجات البنزين كان سيؤدي إلى زيادة في تكلفة النقل والشحن، وبالتالي زيادة في تكلفة الإنتاج وزيادة في الأسعار، ولكن القيادة السياسية جنبت المواطنين هذه الزيادة؛ لأنها حريصة على رفع الأعباء عنهم.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، اليوم السبت، أن قرار تثبيت سعر البنزين جاء بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط، علاوة على تقييم منحنى صعود وهبوط خام برنت وكذلك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص دوما على مراعاة الظروف الاجتماعية لغالبية الشعب المصري، وتحديدا في قرار عدم رفع سعر السولار، والذي يحافظ إلى حد بعيد على استقرار أسعار المواصلات ووسائل النقل الجماعي، وكذا وسائل النقل المختلفة والمتعلقة بالسلع وغيرها.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت قرار تثبيت أسعار البنزين خلال الثلاثة أشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، لأنها تراعي البعد الاجتماعي للمواطنين وتقدر الحالة الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن العالم أجمع يمر بظروف اجتماعية صعبة بسبب الأزمات الحالية التي يعاني الاقتصاد العالمي منها، لا سيما عقب انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه بأن قرار تثبيت أسعار البنزين؛ يأتي في صالح الصناعات الوطنية، وداعم لمدخلات إنتاج الصناعة، وتباطؤ وتيرة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع دون وجود أي ارتفاعات.

كما أكد أن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف تخفيف المعاناة، ومواجهة موجة غلاء الأسعار على المواطنين، والتي يعاني منها العالم أجمع، على الرغم من زيادة الدعم الذي تدفعه الحكومة لدعم المنتجات البترولية، وتأثير هذه الزيادة فى الدعم إلى تحمل الحكومة عبء جديد.

ولفت إلى أن قرار التثبيت؛ له بعد اجتماعي كبير جدا من الحكومة لرفع المعاناة الناتجة عن آثار موجة التضخم العالمي التي أثرت على مختلف الدول.

وأشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بقرار وزارة البترول ولجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشأن تثبيت سعر البنزين ، مشيرا إلى أنه قرار حكيم يستهدف رفع العبء عن المواطنين وتتحمله موازنة الدولة.

أكد عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار تثبيت سعر البنزين له ضريبة وستتحمله الدولة ، كما أنه جاء بعد وجود عدد من الشائعات بشأن زيادة سعر البنزين ، إلا أن قرار تثبيت سعر البنزين كان بمثابة رد على كل هذه الشائعات.

وأشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتقرار تثبيت أسعار البنزين والسولار، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، ويأتي مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطنين حاليًا، جراء تداعيات الأزمات العالمية المتتالية.

وأضاف "القطامي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بشأن دعم المواطن، وعدم تحميل أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تتحمل الزيادة في الأسعار العالمية، ولا تطبقها على المواطنين مراعاة لتلك الظروف.

وعلق النائب عصام عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن و عضو مجلس الشيوخ، على قرار لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار البنزين لمدة 3 أشهر مقبلة، قائلا “ قرار صائب وجاء في توقيت هام جدا ومناسب".

وأكد “ عفيفي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن قرار تثبيت سعر البنزين؛ له دلالة كبيرة علي جهود القيادة السياسية في تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتق المواطنين في ظل حالة من الاضطرابات والتحديات العالمية تعيشها مختلف الدول بلا استثناء، حيث يسهم هذا القرار في دعم المواطن وعدم إرهاقه فيما يخص المصروفات المادية اليومية.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن تثبيت سعر البنزين له علاقة مباشرة بثبات أسعار العديد من السلع والمنتجات ذلك بخلاف تكلفة النقل والمواصلات، منوها بأن الفترة الراهنة تشهد وتيرة مستمرة في إقرار حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين بكافة فئاتهم لا سيما محدودي الدخل والفئات البسيطة.

وأعلنت وزارة البترول أسعار البنزين اليوم السبت الموافق 22 أكتوبر 2022، وأكدت تثبيت أسعار البنزين اليوم وذلك بعد أن ترقب المصريون خلال الأيام الماضية منذ مطلع الشهر أسعار البنزين في مصر، وصدر القرار الجديد بشأن أسعار البنزين منذ قليل، على أن تطبق أسعار البنزين المعلنة حتى نهاية العام الجاري 2022.

سعر البنزين الجديد

وبناء على قرار مجلس الوزراء، فيتحدد سعر البنزين في مصر 4 مرات سنويا في مطلع الشهور التالية، سعر البنزين مطلع يناير ثم سعر البنزين أبريل يليهم سعر البنزين يوليو، وأخر تسعير لـ سعر البنزين في مصر يكون ببداية أكتوبر، وكما هو متعارف فأن سعر البنزين يحدد بناءا على معطيات ثابتة كل ربع عام.

أسعار البنزين الجديدة

وبحسب وزارة البترول ولجنة التسعير المعنية بتحديد الأمر كل ثلاث أشهر، لذا فإن المعطيات التي تتحدد عليها أسعار البنزين هي، أولها سعر النفط عالميا، وثانيها هو سعر الدولار محليا، وأخيرهم حجم الإنتاج والاستهلاك والتكلفة المحلية للمنتجات المستخرجة من أرض مصر.

سعر البنزين في مصر

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التى أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف.

وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.

ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخرى الثابتة .