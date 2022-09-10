سعر البنزين الجديد .. جميع المعطيات والتوقعات الكاملة لقرار أكتوبر 2022

أصبح سعر البنزين الجديد في مصر هو محور بحث المواطنين بنهاية كل ربع من العام الميلادي الجديد، وذلك لأن وزارة البترول تقوم بتحديد سعر البنزين الجديد 4 مرات سنوياً، وذلك بشهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بناء على توصيات لجنة التسعير التي تحدد سعر البنزين الجديد سواء بالخف أو الرفع أو التثبيت.

ومن المتعارف عليه أن قرار سعر البنزين الجديد يمر عبر عدة محاور لتحديده، وأهم تلك المحاور هو سعر النفط عالمياً، وأيضا سعر صرف الدولار محلياً والعامل الأخير المشترك في قرار سعر البنزين الجديد هو حجم الإنتاج المحلي وتكلفته بالإضافة لنسبة الإنتاج من أرض مصر.

سعر البنزين الجديد أكتوبر 2022

وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، اهم المعيطات المتحكمة في سعر البنزين الجديد الذي سيعلن مطلع الشهر المقبل، عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول والتي تحدد سعر البنزين الجديد أكتوبر 2022 والذي سيكون نهاية الشهر الجاري.

أولاً: توقيت إعلان سعر البنزين الجديد

سيكون موعد إعلان سعر البنزين الجديد أكتوبر 2022 خلال الأسبوع الأول من الشهر العاشر من العام الجاري، وسيكون إعلان سعر البنزين الجديد هو الإعلان الأخير خلال 2022 والذي سيستمر تطبيقه حتى نهاية العام الحالي.

ثانياً: معطيات سعر البنزين الجديد أكتوبر 2022

المعطيات التي سنستعرض خلال السطور التالية قابلة لأي إضافات تطرأ خلال الفترة المتبقية لحين انعقاد لجنة التسعير المنوطة بتحديد سعر البنزين والسولار الجديد 2022، والتي من الممكن أن تشهد تغيرات، وإن ما نقيس عليه الآن مناسب للوقت الحالي، ومن ثم احتماليته كبيرة إذا استمر الحال كما هو عليه خلال الفترة المتبقية من المدة المقاس عليه المعطيات التي تتحكم في سعر البنزين الجديد أكتوبر 2022.

ثالثاً: سعر النفط في صالح المصريين

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فقد سجلت أسعار النفط اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 نحو 90.7 دولار خام برنت لكل برميل، و84.88 دولار خام غرب تكساس لكل برميل، و92.6 دولار خام أوبك لكل برميل، وذلك عقب تراجع شديد خلال الأسبوع الأخير بسعر برميل النفط بنحو 14 دولار لكل برميل نفط.

وكانت أسعار النفط خلال التسعير الأخير وتحديدا مطلع يوليو الماضي، في حدود 110 دولار لكل برميل، الأمر الذي يشر أنه الدولة لم تتكلف أي أعباء زائدة عن التسعير الأخير في سعر البنزين، بل على العكس تراجعت الأسعار خلال أول شهرين من فترة تقييم التسعير، إلا أن الأمر مرهون بعدم حدوث أي تشوه جديد في أسعار النفط خلال شهر سبتمبر.

رابعاً: سعر صرف الدولار معاكس

أما العامل الثاتي المحدد لـ أسعار البنزين في مصر هو سعر ضرف الدولار، وذلك لاستيراد نسبة من الاستهلاك من الخارج بالعملة الصعبة، نقدر بحوالي ربع استهلاك المصريين من البنزين بأنواعه المختلفة.

وسجل سعر الدولار اليوم نحو 19.26 شراء، و19.33 بيع، وذلك بحسب البنك المركزي المصري، وبحسب ذات البنك خلال مطلع يوليو، بداية احتساب قيمة الربع الحالي كانت 18.77 بيع و18.85 بيع.

الأمر الذي لا يصب في صالح المصريين في ذلك الشق، نظرا لأن أي إرتفاع في سعر الصرف يكلف خزينة الدولة رقم أكبر بالجنيه، كما أن هناك مؤشرات وتوقعات كثيرة بخصوص سعر صرف الدولار خلال الأيام المقبلة.

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خامسا: حجم الاستهلاك المحلي

وبحسب المعامل الثالث، قال عفيفى بدوى نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن المصايف والرحلات والإجازات ساهمت فى زيادة الإقبال على محطات البنزين بنسبة 10%.

وأضاف بدوى فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” أنه رغم تحريك أسعار المشتقات البترولية إلا أن نسبة الاستهلاك ارتفعت بشكل كبير، موضحا أنه من المعروف والبديهي أن تحريك أى سلعة ما يؤدي إلى تراجع الطلب عليها ويبدأ المستهلكون بتقنين استهلاكها إلا أن الإجازات والمصايف والرحلات قد دفعت إلى زيادة الاستهلاك.

سادساً: سعر البنزين عالمياً تعادل

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تغير سعر البنزين في بعض الدول، وباستعراض ذلك قد يكون مؤشراً لوضع سعر البنزين الجديد في مصر أكتوبر 2022، حيث أعلنت الامارات تخفيض أسعار البنزين لشهر سبتمبر للمرة الثانية على التوالي، حيث وصل سعر بنزين 98 إلى 3.41 درهم بانخفاض 15%، فيما انخفض سعر بنزين 16% إلى 3.30 درهم، بينما وصل سعر الديزل إلى 3.87 درهم بانخفاض 7%

وبحسب شركات توزيع الوقود في الإمارات، بدأ العمل، بـ أسعار البنزين الجديدة الخميس أول سبتمبر 2022، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وتم تخفيض سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 62 فلساً من 4.03 درهم في أغسطس إلى 3.41 دراهم في سبتمبر، بنسبة تصل إلى 15.4%، كما نزل سعر لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 62 فلساً من 3.92 دراهم في أغسطس إلى 3.30 دراهم في سبتمبر، بنسبة تصل إلى 15.8%.

وكذلك نزل سعر لتر بنزين «إي بلس - 91» بمقدار 62 فلساً من 3.84 دراهم في أغسطس إلى 3.22 دراهم في سبتمبر، وبنسبة تصل إلى 16.2%، كما تراجع سعر لتر الديزل بمقدار 27 فلساً لكل ليتر من 4.14 دراهم في أغسطس إلى 3.87 دراهم في سبتمبر بنسبة 6.5%، وكانت اللجنة المعنية قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس الماضي بمقدار 60 فلساً في البنزين، بنسبة تخفيض تتراوح بين 13% و13.5%، كما تم تخفيض الديزل بمقدار 62 فلساً لكل ليتر مقارنة بأسعار سابقة في يوليو.

وفي السابع من سبتمبر أعلنت أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الأربعاء بناء على التغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، سترتفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 190 يوانا (حوالى 27.5 دولار أمريكى) و185 يوانا للطن على التوالي، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وبموجب آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا للطن وظلت عند هذا المستوى لمدة 10 أيام عمل، فسيتم تعديل أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين وفقا لذلك.

سابعاً: تصريحات وزارة البترول

كشف المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، الأحد 4 سبتمبر، أنه منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، هناك اجتماعات دورية داخل الوزارة لمراقبة الأوضاع العالمية الخاصة بالبترول .

وأكد "عبد العزيز" خلال تصريحات تليفزيونة، أن ما يتم ترويجه من شائعات تخص زيادة فى أسعار البترول والبنزين غير صحيحة وعارية تماما من الصحة، وتابع متحدث وزارة البترول والثروة المعدنية أن حتي يكون هناك قرار برفع سعر البنزين يجب أن تجتمع لجنة خاصة لذلك.

ثامناً: رأي الخبراء والمختصين

وعن توقعات الخبراء لـ سعر البنزين الجديد أكتوبر 2022، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الأمور في مصر مستقرة خلال الآونة الحالية، مضيفاً أن تحريك سعر البنزين أمر غير وارد حتى نهاية العام.

وتوقع أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة Etc، الأحد الماضي، ضرورة ترشيد الاستهلاك سيؤثر بشكل إيجابي على قرارات لجنة التسعير، وطالب وزير البترول الأسبق ، المواطنين باستخدام السخان الشمسي ، وتقليل الاستهلاك المحلي.

وتبدأ اجتماعات لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية نهاية سبتمبر القادم، وذلك لدراسة أسعار البنزين الجديدة وإقرارها بعد موافقة السلطة المختصة مطلع أكتوبر القادم.

تاسعاً: ماذا يقول البرلمان

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسعار البترول كانت قد شهدت ارتفاعًا بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، وظلت في ارتفاع متتالي إلى شهر يوليو الماضي حتى تخطت سعر البرميل 120 دولارا، ثم بعد ذلك بدأت تسير بشكل عرضي وبدأت تنخفض تدريجيًا مؤخرًا، إلى أن كسر سعر البرميل حاجز الـ 100 جنيه ليسجل حوالي 92 دولارا تقريبًا.

وأشار النائب محمد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه قرار أوبك بخفض انتاجها من النفط، جاء للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق، حتى لا تنخفض الأسعار أكثر من ذلك، وتظل في مستويات قريبة من السعر ما بين 90 إلى 85 دولارا، مضيفًا بأن بأنه مع استمرار تراجع التوازن بين العرض والطلب، سوف يكون هناك تراجع في الأسعار، لذلك فإن قرار أوبك من أجل أن يظل عند مستويات جيدة بالنسبة لمنتجي البترول.

وحول انعكاس هذا الانخفاض على سعر البنزين في مصر، وتحديدًا فيما يتعلق بقرار لجنة مراجعة أسعار الطاقة، الذي يتم بصفة دورية، كل 3 شهور، قال إنه لن يؤثر حتى لو ارتفعت الأسعار مرة أخرى، لأن تقييم أسعار البنزين يكون بحساب متوسط الـ 3 أشهر السابقة لاجتماع لجنة تسعير المحروقات.

وتوقع النائب محمد بدراوي، أن تثبت لجنة إعادة تسعير المحروقات أسعار البنزين ومصادر الطاقة المختلفة، وذلك للانخفاض الذي شهدته أسعار الطاقة العالمية خلال الأيام الأخيرة، والتي انخفضت لأقل من 95 دولارا للبرميل.

عاشراً وأخيراً: المتغيرات والمستجدات

وحول التوقع النهائي بعد استعراض أهم النقاط، يتحتم على القارئ أن يعي أن سعر البنزين الجديد مرهون بألا يجد جديد يؤثر في الأمر، خاصة وأن هناك أبعاد اقتصادية شاملة امام قرارت الدولة ويعد قرار تسعير البنزين إحدى تلك القرارات، حيث من الوارد أن يكون هناك قراراً بتحمل الدولة جزء من التكلفة حال تصاعدت الأسعار كما تحدث الرئيس السيسي منذ أيام عن تلك النقطة.

أسعار البنزين اليوم في مصر 2022

ويستعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على أسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم، والتي جاءت كالآتي:



أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليو 2019

بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيه

بنزين 95: 9 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها

المازوت: 4500 جنيه

أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020

بنزين 80: 6.50 جنيه

بنزين 92: 7.75 جنيه

بنزين 95: 8.75 جنيه

سولار: 6.75 جنيه

أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار المواد البترولية الأربعاء 6 يناير 2021

بنزين 80: 6.25 جنيه

بنزين 92: 7.50 جنيه

بنزين 95: 8.50 جنيه

أسعار البنزين والسولار 23 ابريل 2021

6,50 جنيه للتر البنزين 80

7.75 جنيه للتر البنزين 92

8.75 جنيه للتر البنزين 95

سعار البنزين والسولار يوليو 2021

6,75 جنيه للتر البنزين 80

8 جنيه للتر البنزين 92

9 جنيه للتر البنزين 95

سعر البنزين أكتوبر 2021

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

سعر البنزين يناير 2022

سعر بنزين 80 بسعر 7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار 6.75 جنيه للتر .

اسعار البنزين أبريل 2022

سعر بنزين 80 بسعر ( 7.50) بعد أن كان 7.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 92 بسعر ( 8.75) بعد أن كان 8.50 جنيه للتر.

سعر بنزين 90 بسعر ( 9.75) بعد أن كان 9.50 جنيه للتر.

سعر السولار ( 6.75 ) بعد أن كان 6.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين

يوليو 2022

سعر البنزين ٩٥ ١٠.٧٥ جنيه بدلاً من ٩.٧٥ جنيه

سعر البنزين ٩٢ ٩.٢٥ جنيه بدلاً من ٨.٧٥ جنيه

سعر البنزين ٨٠ ٨.٠٠ جنيه بدلاً من ٧.٥٠ جنيه

سعر السولار ٧.٢٥ جنيه بدلاً من ٦.٧٥ جنيه