تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

توقعات سعر الدولار باتت الشغل الشاغل للكثيرين حاليا، حيث يشكل سعر الدولار في مصر الان أهمية قصوى على جميع الأصعدة الاقتصادية، بخلاف التأثير المباشر لـ سعر الدولار على الحياة اليومية، لما له من تداخل في جميع قطاعات الحياة.

وإمتلاءت خانات البحث عبر الإنترنت بأسئلة كثيرة حول توقعات أسعار الدولار الفترة المقبلة، ليستطيع كل شخص تحديد واجعته سواء في نواحي العمل والاستثمار أو شراء المستلزمات المترتبة على أسعار الدولار بشكل عام، وحتى من يريدون إدخار الاموال، هل يلجأون مثلا لشراء الذهب أو شراء أصول أخرى، وكل ذلك مبني على أسعار الدولار الحالية والمتوقع لها مستقبلا.

توقعات سعر الدولار

ويستعرض موقع صدى البلاد خلال السطور التالية، أبرز 10 تصريحات هامة من الشخصيات الكبرى، حول توقعات سعر الدولار الأيام المقبل، وذلك بعد تحركات البنك المركزي، وأيضا توقعات سعر الدولار بحسب الأحوال العالمية، لما لهم من تداخل مباشر حول سعر الدولار الأن.

سعر الدولار يصل لأرقام فلكية؟

التوقع الأول حول سعر الدولار في مصر، حيث تحدث محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق، أكد أن سعر الدولار سوف ينخفض في المستقبل، مضيفا أن البعض يتحدث عن وصول سعر الدولار لأرقام فلكية وهذا أمر غير صحيح.

وقال “أبو العيون” في تصريحات تلفزيونية لـ صدى البلد، أنه في حال انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية سوف ينخفض سعر الدولار ، حتى وإن إرتفع سعر الدولار قليلا لكنه سوف ينخفض بسبب التدفقات من استثمارات خارجية وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة، مضيفا أن إمكانيات الاقتصاد المصري كبيرة وبعضها لم يتم استغلاله حتى الآن.

ارتفاع الدولار رأي الخبراء

فيما توقع عدد من الخبراء و المحللين ارتفاع الدولار وفقا لتحليل المشهد العالمي والقفزات التي يحدثها سعر الدولار في الفترة الأخيرة لذلك استطلع "صدى البلد" آراء بعض خبراء الاقتصاد في اسعار الدولار خلال الفترة القادمة، حيث تفاوتت الآراء بين ارتفاع الدولار بشكل ملحوظ، و ارتفاع نسبي للدولار.

اسعار الدولار الامريكي والمؤشرات الاقتصادية

توقعت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في ثان التوقعات، ارتفاع بسيط في اسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، وفقا لعدة مؤشرات اقتصادية.

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المؤشرات الاقتصادية التي توحى بارتفاع بسيط في اسعار الدولار الامريكي هي، اعلان البنك المركزي مؤخرا عن انخفاض فجوة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي إلى ٤٠٠ مليون دولار، فضلا عن الأسلوب العلمي الذي يتبعه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، و الذي طلب من الجهاز المصرفي حصر طلبات الاستيراد المطلوبة الفترة القادمة ليستطيع معرفة قدرة البنك على تلبيتها، بالاضافة إلى زيادة النقد الاجنبي من عمليات الاستحواذ و الاستثمار الأجنبي، و تحسن السياحة.

وأشارت الخبير الاقتصادي إلا أن تنشيط الصادرات وإشراك الصناعات الصغيرة في عمليات التصدير، سيؤدي إلى استقرار اسعار الدولار الامريكي، بل و من الممكن أن ينخفض أيضا.

ارتفاع الدولار بسبب البنوك الخاصة

و اتخذت توقعات ارتفاع الدولار مكانها بين خبراء الاقتصاد الذين أكدوا توقعات ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.

وثالثا، توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ارتفاع الدولار الفترة القادمة، نتيجة رفع بعض البنوك الخاصة لأسعار الفائدة، وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرض صندوق النقد الدولي من الممكن أن يؤثر على حركة الدولار و يؤدي إلى ارتفاع الدولار .

أقل سعر للدولار في مصر

يستعرض موقع "صدى البلد" الاخبارى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

ووصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه، نحو19.1 جنيه للشراء و 19.2 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد، وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك الحكومية والخاصة اليوم والذي كان من نصيب بنك البركة الإسلامي.

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إجراءات يمكنها خفض قيمة سعر الدولار

ووفقا للتقرير فإن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في أول تعامل له صباح اليوم الأحد الموافق 28-8-2022، بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر، وخلال تعاملات أمس زاد سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 4 قروش علي الأقل في 38 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر الدولار في البنك المركزي

وقال البنك المركزي المصري علي موقعه الرسمي علي شبكة الإنترنت إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لديه بلغ 19.14 جنيه للشراء و 19.21جنيه جنيها للبيع.

ثاني أقل سعر للدولار في مصر

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، GSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.14 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر"، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB.

أعلي سعر للدولار في مصر

بلغ أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.18 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع وذلك في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار كمتوسط سعر في البنوك لنجو 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد"، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.18 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

“اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر”.. كانت هذه نصيحة الإعلامي والنائب يوسف الحسيني للمصريين على الهواء خلال برنامج «التاسعة» على القناة الأولى.. ويعد ذلك التوقع الرابع وهو أبرز توقع.

تصريحات يوسف الحسيني عن الدولار

ودعا الإعلامي يوسف الحسيني المصريين، الأحد الماضي، المصريين إلى تبديل مدخراتهم من العملة الصعبة وخاصة الدولار قبل 15 سبتمبر، قائلًا: «الفترة القادمة ستشهد تدفقات استثمارية على مصر».

وقال الحسيني خلال برنامج «التاسعة»: «نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر.. محبة وجدعنة مني إلحق.. زمان محدش سمع الكلام، وبعدها الجميع جري يغير الدولار في البنك. طيب إلحق».

وأكد أنه ستحدث تدفقات استثمارية من أوروبا إلى مصر خلال الأرباع القادمة، محذرا من الاحتفاظ بالعملة الدولارية خلال الفترة الحالية، واعتبارها جزء من استثمار.

السيطرة على ارتفاع الدولار

وخامسا، بدوره نفى نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا، ردا على ما أثير حول نية مصر لتخفيض قيمة الجنيه، مؤكدا أنه لن يتم السماح بارتفاع سعر الدولار لمستويات قياسية.

وقال نجم في تصريحات صحفية، إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير.

وبحسب بيانات "رويترز"، شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الحرب الروسية - الأوكرانية في أواخر فبراير، لكن نجم أكد أن فجوة النقد الأجنبي تراجعت الشهر الماضي بفضل قرارات البنك المركزي بشأن تنظيم الواردات، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية.

الاستثمار الأجنبي فى مصر

التوقع السادس رقمي، حيث عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا حول حوافز غير مسبوقة لدعم الاستثمار الأجنبي فى مصر، موضحة أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحقق التوازن بين القطاعين الخاص والعام.

وذكر تقرير قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تتوقع زيادة تدفق استثمارات دول الخليج العربى إلى مصر، بجانب ارتفاع حصيلة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2022 الأمر الذي سيؤثر على سعر الدولار في مصر.

ووفقا للتقرير، هناك دعوة للشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر، مؤكدة أهمية مصر فى الربط بين الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية.

تراجع مشروط

وفي التوقع السابع قال علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية لن يحدث إلا من خلال ابتكار أفكار لتشجيع المصريين على الاستثمار بالدولار خاصة المصريين بالخارج.

وأضاف “الإدريسي”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أفضل طريقة لجذب الاستثمار طرح الأسهم فى الشركات الحكومية للعاملين بالخارج بالدولار، وإقامة مشروعات اقتصادية يتم الاكتتاب فيها بالدولار، رفع الفائدة على الشهادات الدولارية وغيرها من الأفكار.

هيوصل 20 قريب

ومن جانبه في التوقع الثامن، قال أحمد معطي، المحلل المالي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الـ 20 جنيها، مضيفا أن انخفاض الاحتياطي النقدي شهد تباطؤا، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي المصري في شهر يونيو انخفض الاحتياطي بحوالي 2 مليار دولار في مايو انخفض بحوالي 1.6 مليار دولار، أما شهر يوليو الماضي فتراجع في الاحتياطي تراجع بـ 262 مليون دولار فقط لاغير.

أما فيما يخص الإيرادات، أشار إلى أن الصادرات غير بترولية زادت بنسبة 20 %، كما أن قناة السويس حققت أعلي إيرادات فوق 7 مليارات دولار، كما أن تحويلات المصريين في الخارج سجلت فوق 29 مليار دولار، إلى جانب أن السياحة بدأنا في التحسن وصعدنا فوق 9 مليارات دولار.

ولفت أحمد معطي المحلل المالي إلى أن مشروعات صناديق الاستثمار السعودية والإماراتية والقطرية ستدعم استقرار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري.

15 جنيه صعب

وتاسعا، قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه من الصعب أن يشهد سعر صرف الدولار تراجع مقابل الجنيه المصري إلى حد 15 جنيها.

وأوضحت حنان رمسيس لـ صدى البلد، سبب صعوبة تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى ١٥ جنيها مصريا، لافتة إلى أحد هذه الأسباب يتمثل في رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة مما دعم سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.

وتابعت: بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على قطاع السياحة الذي يعد من أهم القطاعات التي توفر العملة الأجنبية، بجانب سداد مصر لأكثر من 20 مليار دولار بسبب سداد فوائد وأقساط قروض.

قرارات ستؤثر على سعر الدولار

وأخيرا، كشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر رئيس اتحاد بنوك مصر، عن سبب تقييد حد السحب والإيداع في البنوك، مشيرا إلى أن هذا يرجع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لـ صدى البلد، أنه تم زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني، قائلا: «أي مواطن يمكنه إيداع أي مبلغ معين في البنوك».

التضخم آفة العالم

وأكد أن سبب تقييد حد الإيداع في ماكينات البنوك بـ 20 ألف جنيه يعود لقدرة الماكينات على استيعاب الأموال، موضحًا أن العالم كله يعاني حاليا من أثار التضخم بسبب الأزمات العالمية.

وشدد على الدولة قادرة على عبور الأزمة الراهنة بدعم المواطنين، قائلا: «نطمئن المواطنين بأن الدولار متوفر في كل البنوك بالإضافة إلى السيولة الكبيرة، ومصر جزء من العالم في الأزمة التي يعيشها العالم».

قرارات إيجابية منتظرة

وكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك المركزي سيعلن خلال الأيام المقبلة عددا من القرارات الإيجابية، مطمئنا المواطنين بأن البنك المركزي والقطاع المصرفي قادران على تخطي الأزمات الحالية بالتعاون مع الحكومة في ظل التنسيق الحالي بين جميع الأطراف، والتي ستؤثر على سعر الدولار في مصر.

وأوضح أن بنك مصر نجح في وقت سابق في أزمة عانى منها بنك الاعتماد والتجارة بعد إفلاسه ونجح في حمايته والتعامل مع الأزمة، موضحا أن مصر لديها القدرة على عبور الأزمات الحالية، موجها لحديثه للمواطن المصري: «فلوسك في أمان ومفيش قلق».