الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بقوة بعد أعنف خطاب للفيدرالي في تاريخه إذ قال جيروم باول، رئيس الفيدرالي إنه لن يتوقف عن تشديد السياسة النقدية حتى يتراجع التضخم لـ 2%.

ووصل التضخم في الولايات المتحدة 8.6% وفق آخر قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين.

وارتفعت أسعار الدولار، ليعود عند 108.760، بعد أن تراجع لـ 107.662 خلال جلسة اليوم بارتفاع 0.32%، وبحسب التوقعات ينتظر الدولار مستويات: 109.27 و109.29 التي سجلها خلال شهر يوليو.

اسعار الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار اليوم السبت محليا استقرارا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بعد 3 زيادات على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية بقيمة قرش وقرشين وقرش على التوالي.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.14 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.12 - 19.19" جنيه للشراء، و"19.20 - 19.22" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.14 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل 19.14 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.20 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.12 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.14 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.20 جنيه للبيع.

الدولار

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.22 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي 19.16 جنيه للشراء 19.22جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.12 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.19 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.