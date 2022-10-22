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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: قرار تثبيت سعر البنزين يخفف الأعباء المعيشية عن المواطن

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

أكد حزب حماة الوطن أن قرار تثبيت أسعار البنزين يأتي فى إطار حرص القيادة السياسية على المواطن، وتخفيف أعباء المعيشة عنه.

قال الحزب فى بيان له، اليوم، أن  قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار، يأتى في ظل ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته عالمياً، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، ومساعدته على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .

جاء ذلك خلال اجتماع، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي ، و بدراسة الظروف الإقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف.

ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة.

 

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البنزين لجنة التسعير التلقائي الرئيس السيسي البترول تثبيت أسعار البنزين حزب حماة الوطن

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