حزب مصر بلدي .. عضو التنسيقية يترشح أمينا لشباب الجمهورية

أعلن حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ترشحه على مقعد أمين عام شباب الجمهورية بحزب مصر بلدي.

وقال محمود :" تشرفت على مدار أربعة أعوام بقيادة الامانة العامة للشباب على مستوى الجمهورية بالحزب منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وقد كانت فترة مليئة بالاحداث السياسية على المستوى الوطني والدولى، وقدمت مع زملائي جهوداً كثيرة في الاستحقاقات الوطنية والأحداث السياسية الوطنية، وكذا جهوداً في تطوير العمل الشبابي في الحياة السياسية من تنشئة سياسية وصولاً الى تمكين نماذج شبابية من تولي مناصب قيادية داخل الحزب".

وتابع عضو التنسيقية :" وفي ضوء ذلك وفي إطار إعلان حزب مصر بلدي عن انتخابات الهيئة العليا والأمانة العامة للحزب، أعلن عن ترشحي على مقعد الأمين العام لشباب الجمهورية واستكمال ما تم إنجازه من أعمال طيله أربعة سنوات الي حقبه جديدة نستثمر فيها مزيد من الطاقات في مسيرة العمل السياسي الحزبي، وعلى ذلك فإنني أدعو زملائى بالمشاركة السياسية بخوض الانتخابات على المقاعد الحزبية المختلفة واختيار من يمثلهم في المواقع التنظيمية بالحزب ".