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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستثمر مصري بلندن: أسعار فواتير الكهرباء والبنزين في بريطانيا زادت 50%.. فيديو

أحمد لطفي
أحمد لطفي

قال أحمد لطفي٫ مستثمر مصري مقيم في لندن، إن الكثير من الشركات البريطانية أفلست بسبب الأزمة الاقتصادية.

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مستثمر مصري مقيم في لندن: المصروفات على السيارات في أوروبا مرتفعة جدا.. فيديو

وأضاف أحمد لطفي، مستثمر مصري مقيم في لندن، خلال استضافته ببرنامج مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم  سى،: "بريطانيا في أسوأ أحوالها اقتصاديا واجتماعيا والأسعار تتسارع في ارتفاع جنوني فضلا عن التخبط السياسي الرهيب الذي تشهده بريطانيا بالإضافة إلى انهيار العملة أيضا".

وأشار أحمد لطفي٫ مستثمر مصري مقيم في لندن: "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الطاقة والشعب يعاني كثيرا هناك، موضحا: "أسعار الفواتير ارتفعت بنسبة 50%، ومنها فواتير الكهرباء والبنزين".

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