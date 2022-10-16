مستثمر مصري مقيم في لندن: المصروفات على السيارات في أوروبا مرتفعة جدا.. فيديو

قال أحمد لطفي، مستثمر مصري مقيم في لندن، إن مصروفات السيارات في أوروبا مرتفعة جدا بجانب ارتفاع أسعار الوقود.



وأضاف أحمد لطفي، مستثمر مصري مقيم في لندن، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بحثنا مع وزيرة الهجرة سبل الاستثمار في مصر لتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة المصرية".

وأشار: "أكبر استثمار آمن في الفترة المقبلة سيكون داخل مصر"، مضيفا: "لا يوجد هزات تحدث في البنوك المصرية مثل التي تحدث في دول العالم".

وأوضح: "أوروبا الآن على كف عفريت بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الفواتير"، مشيرا: "قدمنا مقترح لتطوير صناعة وسياحة اليخوت في مصر".

