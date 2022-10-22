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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض بكورونا

روشيل والينسكي
روشيل والينسكي

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن إصابة مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، بفيروس كورونا الجمعة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت المراكز إن فحوص مديرتها والينسكي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، لافتة إلى أنها تعاني من أعراض طفيفة.

وأضافت المراكز، في بيان، أن والينسكي تلقت اللقاحات كاملة وأنها عزلت نفسها في منزلها وستشارك افتراضيا في الاجتماعات المقررة.

كما تم إبلاغ كبار موظفي مراكز السيطرة على الأمراض وكل المتصلين بها باختبارها الإيجابي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومراقبة صحتهم".

عدم الاتصال بالبيت الأبيض

وقال متحدث إن والينسكي لم تكن في البيت الأبيض أواخر الأسبوع الماضي ولم تجتمع مع أي مسؤول أمريكي كبير قبل أن تثبت الفحوص إصابتها.

وأضاف المتحدث أنها حضرت قمة الصحة العالمية في برلين يومي الاثنين والثلاثاء، وأنها كانت تضع الكمامة دائمًا إلا عند تناول الطعام أو التحدث علنا. وعادت والينسكي إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وتراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة. ومع ذلك، يقول الخبراء إن الحالات قد تبدأ في الارتفاع كما حدث خلال فصلي الشتاء الماضيين - خاصة وأن العديد من المتغيرات الجديدة لـ"كوفيد-19" بدأت في الظهور والانتشار.

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