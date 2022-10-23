عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد السلة يعلن تأسيس أكاديمية بإشراف كيربي وأبو الخير

مجدي أبو فريخة رئيس
مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري

تحدث الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعيين الكندي كيربي شيب مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب تحت 19 عام والمشرف على قطاع الشباب.


واتفق اتحاد السلة مع المدرب الكندي على تولي مسئولية المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام حتى انتهاء بطولة كأس العالم المقرر اقامتها في 2023 بالمجر.


وقال الدكتور مجدي في تصريحات رسمية اليوم السبت "كيربي شيب يملك سيرة ذاتية مميزة خلال سنوات عمله التدريبية على مستوى قطاعات الناشئين".


وتابع "نسعى داخل مجلس الإدارة لتطوير ورفع مستوى اللعبة داخل مصر وهذا يأتي بتطوير قطاعات الناشئين، التعاقد مع كيربي شيب هو جزء من تنفيذ هذه الخطة".


وأضاف "كيربي شيب سبق له العمل مع روي رانا المدير الفني للمنتخب المصري، تواجده في قطاع الناشئين سيفيد في توحيد خطة اللعب وتوحيد الفكر الفني من أجل مد المنتخب الأول بأفضل العناصر الشابة".


وواصل الدكتور مجدي تصريحاته "كيربي سيكون له منصب آخر وهو إدارة أكاديمية اتحاد كرة السلة، هذه الأكاديمية سيتم تأسيسها ويديرها من خلال كيربي شيب والمدرب المخضرم عمرو أبو الخير مدير قطاع الناشئين".


وأردف "الأكاديمية ستكون مهتمة بانتقاء أفضل العناصر للاعبي كرة السلة الناشئين ابتداءً من سن 2009 و2010".

كرة السلة كيربي شيب الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبو فريخة منتخب الشباب كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الإدارة | رد كشري التحرير على طرد عامل النظافة .. اعرف الحكاية

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية مباشر الآن 3-1 في الدوري الإسباني

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

11 طالبا.. ننشر أسماء مصابي تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

اتحدث على لسان كولر.. مدرب الأهلي يُكذِب سيف زاهر بشأن مهاجمي الفريق

استدعاء من المنتخب.. عودة حسام عبدالمجيد للمشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر

واتساب يتوقف نهائيا على هذه الهواتف بعد ساعات .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ميلاد كمال أبو رية.. سبب انفصاله عن الفنانة ماجدة زكي

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

هيئة الأرصاد الأمريكية تتوقع تعرض غرب الولايات المتحدة لعاصفة ثلجية عنيفة

الملك تشارلز يدرس أمر خطير بخصوص أفراد العائلة الملكية

تقارير: تشيلسي يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء

الفئة الاقتصادية.. شيفروليه أوبترا مستعملة بـ 150 ألف جنيه| تفاصيل  

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022: أحذر هؤلاء الأشاص اليوم

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ