اتحاد السلة يعلن تأسيس أكاديمية بإشراف كيربي وأبو الخير

تحدث الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعيين الكندي كيربي شيب مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب تحت 19 عام والمشرف على قطاع الشباب.



واتفق اتحاد السلة مع المدرب الكندي على تولي مسئولية المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 19 عام حتى انتهاء بطولة كأس العالم المقرر اقامتها في 2023 بالمجر.



وقال الدكتور مجدي في تصريحات رسمية اليوم السبت "كيربي شيب يملك سيرة ذاتية مميزة خلال سنوات عمله التدريبية على مستوى قطاعات الناشئين".



وتابع "نسعى داخل مجلس الإدارة لتطوير ورفع مستوى اللعبة داخل مصر وهذا يأتي بتطوير قطاعات الناشئين، التعاقد مع كيربي شيب هو جزء من تنفيذ هذه الخطة".



وأضاف "كيربي شيب سبق له العمل مع روي رانا المدير الفني للمنتخب المصري، تواجده في قطاع الناشئين سيفيد في توحيد خطة اللعب وتوحيد الفكر الفني من أجل مد المنتخب الأول بأفضل العناصر الشابة".



وواصل الدكتور مجدي تصريحاته "كيربي سيكون له منصب آخر وهو إدارة أكاديمية اتحاد كرة السلة، هذه الأكاديمية سيتم تأسيسها ويديرها من خلال كيربي شيب والمدرب المخضرم عمرو أبو الخير مدير قطاع الناشئين".



وأردف "الأكاديمية ستكون مهتمة بانتقاء أفضل العناصر للاعبي كرة السلة الناشئين ابتداءً من سن 2009 و2010".