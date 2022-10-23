تشكيل المنتخب الاوليمبي المتوقع لمواجهة إسواتينى في التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية

يحل منتخب مصر الاوليمبي، ضيفا ثقيلا علي نظيرة إسواتينى، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024 .

ويستعد منتخب مصر الاوليمبي للمباراة الرسمية الاولي لمدربه الجديد روجيرو ميكالي بآمال التأهل الي أولمبياد باريس 2024 وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية .



موعد مباراة المنتخب الاوليمبي ضد إسواتينى



ويلعب المنتخب الاوليمبي ضد إسواتيني اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب سومالولو.

ويسعي منتخب مصر الاوليمبي لتحقيق الفوز قبل مباراة الإياب المقرر لها أن تقام 30 أكتوبر الجاري بالإسكندرية

تشكيل المنتخب الاوليمبي المتوقع

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: محمد أشرف – حسام عبد المجيد – محمد مغربي – أحمد عيد

الوسط: محمود صابر – عربي بدر – أحمد نبيل كوكا

الهجوم: إبراهيم عادل –أحمد سيد غريب - مصطفى سعد ميسي