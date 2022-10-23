يحيى الكومي يكشف سبب إقالة حسني عبد ربه بعد الهزيمة أمام الأهلي

كشف يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي سبب اقالة حسني عبد ربه من منصب مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بعد الهزيمة أمام الأهلي في بطولة الدوري الممتاز .

وقال يحيي الكومي خلال تصريحات لـ أون تايم سبورت : حسني عبد ربه معشوق الجماهير الاسماعيلية والمصرية والافريقية ولا احد يشكك في نجوميته كلاعب لكن كإداري لم يوفق خلال الفترة الماضية واعتقد انها كانت تجربة جيدة .

وأضاف الكومي : حسني عبدربه لا يناسب المرحلة القادمة ويحتاج اكتساب خبرة اكثر وتعاقدنا مع مدرب اجنبي ولا نريد ان يكون هناك تأثير علي قراراته من أي مدرب مصري .

وأكمل : حسني عبد ربه تجاوز حدوده كمدير كرة وبالتالي كان افضل قرار ابعاده قليلا عن الصورة واعتقد ان السبب هو الحماس الزائد وتعامله في بعض الأحيان كلاعب وليس كمدير للكرة .

وأوضح : يجب ان يضحي الجميع لعودة نادي الإسماعيلي لمكانته الطبيعية في الدوري ونتمى تحقيق بطولة مع جاريدو الذي نجح في كل تجربة خاضها علي الاقل بحصوله علي بطولة واحده .

وأختتم يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تصريحاته قائلا : أطالب الجماهير بمساندة الفريق في مشواره الصعب املا في العودة لمكانتنا الطبيعية .