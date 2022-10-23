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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: تشيلسي يهتم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو في الشتاء

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير الصحف الانجليزية رغبة نادي تشيلسي لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الشتوية القادمة .

وحسب مانشؤته صحيفة اكسبريس البريطانية فإن تود بويلي رئيس نادي تشيلسي حاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو الصيف الماضي  إلا أن توماس توخيل مدرب الفريق وقتها رفض التعاقد .

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وأضافت الصحيفة إن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التخلص من كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية القادمة بجانب وجود رغبة من صاروخ ماديرا لتخفيض الراتب في مقابل الرحيل عن الشياطين الحمر .

وتشهد الفترة الحالية تهميش رونالدو مع مانشستر يونايتد واستمراره علي دكة البدلاء ووصلت لاستبعاده المباراة الأخيرة أمام تشيلسي.

وتتابع الحداث التي تدل علي اقتراب رحيل كريستاينو رونالدو بعد رفضه التواجد علي دكة البدلاء في المباراة امام توتنهام اعتراضا علي وجوده كبديل

وقال تين هاج في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير “فابرزيو رومانو” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" رونالدو خارج مباراة تشيلسي، غيابه ضربة لنا، لكنني سأعتمد عليه في الفترة المقبلة".

أضاف تين هاج:" رونالدو يتدرب للاستعدادا للمباراة التالية ضد شيريف المولدوفي، المقرر لها نهاية الأسبوع، في بطولة الدوري الأوروبي.

أرقام كريستيانو رونالدو:


خاض كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد  8 مواجهات في مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” هذا الموسم، سجل هدفا وحيدا.

كما لعب كريستيانو رونالدو 4 مباريات مع مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، سجل هدفا وصنع آخر.

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