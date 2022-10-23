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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر ضوابط إجراء الامتحانات الشهرية في مادة اللغة العربية لصفوف النقل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت الإدارة المركزية لتطوير المناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط إجراء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة العربية للعام الدراس الحالي 2022/2023.

 

حيث أوضحت الإدارة المركزية لتطوير المناهج، أنه بالنسبة لـ الامتحانات الشهرية في مادة اللغة العربية : 

  • سيتم عقد الاختبار داخل الحصة
  • زمن الامتحان لا يتعدي زمن الحصة المقرر 45  دقيقة
  • امتحان شهر اكتوبر لا تتجاوز اسئلته  ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر
  • امتحان شهر نوفمبر لا يتجاوز ما درسه الطالب خلال شهر نوفمبر
  • في الفصل الدراسي الثاني يكون الاختبار الشهري الأول لا يتجاوز ما درسه الطالب من بداية العودة حتى النصف الأول من شهر مارس والاختبار الشهري الثاني لا يتجاوز ما درسه الطالب من النصف الثاني من شهر مارس حتى النصف الأول من شهر إبريل.
  • يحصل الطالب علي الدرجة العليا التي حققها في أي من الاختبارين (الأول والثاني) في كل فصل دراسي
  • يتم عمل الاختبار بحيث يتناول مفردات ممثلة لجميع الأسئلة التي تحتوي عليها المواصفة الامتحانية في امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني حتى يتسنى للطالب التعرف علي جميع أنواع الأسئلة التي سيتعرض لها الطالب والتدريب عليها.

 

الصفان الرابع والخامس الابتدائي

 - الاختبار الأول : الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق مواصفات التقوم التكويني لمخرجات التعلم عن الوحدة.

- الاختبار الثاني: الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وفق مواصفات التقييم التكويني لمخرجات التعلم عن الوحدة. 

من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي 

-يتم اختيار الأسئلة في امتحان اللغة العربية  طبقاً للمواصفة الامتحانية بعدد مفردات لا يتجاوز 15 مفردة في كل شهر ، بحيث يتم إدراج جميع أسئلة المواصفة الامتحانية علي مدارس الشهرين وعدم تكرار الأسئلة.

وزارة التربية والتعليم التعليم الامتحانات الشهرية النقل اللغة العربية

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