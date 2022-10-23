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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي : سنتحرك بناء على كل المقترحات المفيدة في المؤتمر الاقتصادي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة المصرية ستنفذ القرارات الاقتصادية المفيدة التي ستخرج من المؤتمر الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه من الضروري التحدث ، والاستماع لأراء الأخرين ، متابعا :" نفسي أقولكم كلام كتير بفكر فيه كإنسان مش رئيس جمهورية " .

وتابع " السيسي " ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي " ، إن الأزمة التي عانت منها مصر خلال السنوات الماضية كانت تتطلب اجراءت حاسمة ، لمعالجة مشكلات على مدار 50 عاما مضت .

وأردف  أن ما كان يعاني متخذي القرار هي البيئة المحيطة ، وقدرتها على مساندة المشروعات ، وهل سيكون عائدها أقل من تكلفتها .

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي، وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلمة جاءت أبرز تصريحاته كالتالى :

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو

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