السيسي : سنتحرك بناء على كل المقترحات المفيدة في المؤتمر الاقتصادي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة المصرية ستنفذ القرارات الاقتصادية المفيدة التي ستخرج من المؤتمر الاقتصادي ، مشيرا إلى أنه من الضروري التحدث ، والاستماع لأراء الأخرين ، متابعا :" نفسي أقولكم كلام كتير بفكر فيه كإنسان مش رئيس جمهورية " .

وتابع " السيسي " ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي " ، إن الأزمة التي عانت منها مصر خلال السنوات الماضية كانت تتطلب اجراءت حاسمة ، لمعالجة مشكلات على مدار 50 عاما مضت .

وأردف أن ما كان يعاني متخذي القرار هي البيئة المحيطة ، وقدرتها على مساندة المشروعات ، وهل سيكون عائدها أقل من تكلفتها .

وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي، وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلمة جاءت أبرز تصريحاته كالتالى :