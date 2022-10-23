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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية ابو عتمان بالوادي الجديد يطالبون بتوصيل الصرف الصحي

ارشيفيه
ارشيفيه

طالب اهالي قرية ابورعتمان التابعة لمركز الداخله بمحافظة الوادي الجديد، المسؤلين بتوصيل شبكة الصرف الصحي للقرية .

يقول المواطن رجب محمود سعيد من اهالي القريه إن معظم قري مركز الداخله تتمتع بمشروعات الصرف الصحي الا ان قرية ابوعتمان  سقطت من حسابات المسؤلين .

واضاف انه تقدم واهالي القرية بالعديد من المدكرات للمسؤلين بشأت توصيل مشروع الصرف الصحي الا انه لم يستجب احد، مشيرا الي ان اهالي القريه مستعدون للمساهمه في المشروع .

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واوضح ان قريتهم تتبع قرية  الراشده المجاوره لهم ويوجد بها صرف صحي  متسائلا لمادا لم يكتمل للقريه التي تتبع القرية الام, لافتا الي انهم يعانون اشد المعاناه لعدم وجود الصرف الصحي .

وناشد اهالي القرية المسؤلين بمركز الداخله واللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم  بضرورة توصيل الصرف الصحي  للقريه حفاظا علي صحة المواطنين .

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