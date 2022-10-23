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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني.. تفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنها دمرت مستودعا في وسط أوكرانيا كان يخزن فيه أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، “دمر مستودع وقود بالقرب من قرية سميلا في منطقة تشيركاسي حيث تم تخزين أكثر من 100 ألف طن من وقود الطائرات للقوات الجوية الأوكرانية”.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن القوات الروسية صدت جميع هجمات القوات الأوكرانية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ، حيث فقد العدو أكثر من 90 جنديًا وتقهقروا إلى مواقعهم الأصلية.

وأفادت بأنه "في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ، حاول العدو دون جدوى مهاجمة مواقع قواتنا بكتيبة مشاة مزودة بمحركات معززة على محاور مناطق بروسكينسكو، وبياتيكاتكي، وكشارا، وسوخانوفو، وإيشينكو في مقاطعة خيرسون".

وقالت: “صدت القوات الروسية جميع الهجمات، وتمت إعادة العدو إلى مواقعه الأصلية، وتم القضاء على من 90 جنديًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث دبابات وثماني عربات قتالية مصفحة".

ونفذت القوات المسلحة الروسية ضربات جديدة ضد مراكز القيادة والطاقة العسكرية الأوكرانية.

وأضافت: “واصلت القوات المسلحة الروسية الضرب بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تم إطلاقها جوا القيادة العسكرية وأنظمة الطاقة في أوكرانيا وتم إصابة جميع الأهداف المحددة".

وكشف البيان أن المدفعية الأوكرانية استهدفت المشارف الشرقية لمدينة إنرجودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وقمع الجيش الروسي مصادر النيران، ولم تقع إصابات بشرية أو مادية في المحطة.

وأردف البيان: "خلال النهار، أطلقت مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 قذيفة مدفعية على الأطراف الشرقية لمدينة إنرجودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية.

ونُفذت الضربات من أحياء مدن نيكوبول وشيرفونوجريجوروفكا من مقاطعة دنيبروبيتروفسك التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "مصادر نيران العدو تم إسكاتها بنيران وحدات المدفعية الروسية، ولم تقع إصابات أو أضرار بالمحطة، كما أن الوضع الإشعاعي طبيعي".

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي ست قذائف مطلقة من راجمة "هيمارس" وصاروخ مضاد للرادار من طراز "هارم" في كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون وسفاتوفو في جمهورية لوجانسك الشعبية، إضافة لـ15 طائرة في مسيرة في أنحاء متفرقة في المناطق المحررة.

كما دمر الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، وكذلك القوات الصاروخية والمدفعية خمسة مستودعات ذخيرة ومنشأة لتخزين النفط ومخزن وقود للطيران، بالإضافة لإصابة مركز قيادي للقوات الأوكرانية.

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وقالت: ""تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدتي كوبيانسك وأوزلوفايا ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف، وتريفونوفكا في مقاطعة خيرسون، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة نيكولاييف".

وفي منطقة زابوريجيا، أصيب مركز قيادة الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى ذلك ، أصيبت وحدات من القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خاركيف، بالإضافة إلى 67 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 167 منطقة حسب بيان الوزارة.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك هاجم العدو مواقع القوات الروسية بقوات مجموعتين تكتيكيين معززتين بالدبابات على محاور مدن نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي وسلافنو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في البيان: "تم إيقاف وتفريق وحدات العدو بنيران المدفعية، وتم القضاء على أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وسبع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات".

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