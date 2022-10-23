اتحاد تنس الطاولة يعلن تفاصيل بطولة مصر الدولية

عقد الاتحاد المصري لتنس الطاولة مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن تفاصيل استضافة بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات والتى تقام خلال الفترة من 24 حتى 30 أكتوبر الجارى بالصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وحضر مؤتمر تقديم البطولة كل من المحاسب معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة والدكتور محمد الكردي نائبا عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، وكابتن خالد الصالحي رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة وعضو الاتحاد الدولي، وماهر بن أحمد مدير البطولة وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي اللعبة وبعض من أعضاء الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وعبر معتز عاشور في كلمته عن سعادته بتواجد الحضور مؤكدا على أهمية تواجد كافة الدول.

وأكد عاشور أن الهدف من البطولة هو الاستفادة من تواجد العديد من الدول وعددهم 22 دولة داخل مصر للسياحة والاستماع داخل مصر.

كما أشاد عاشور بدور اللجنة الإعلامية للبطولة مؤكدا أنه دورهم سيكون كبيرا من أجل نجاح البطولة.

فيما أكد الدكتور محمد الكردي الذي ينوب وزير الشباب والرياضة في المؤتمر، على قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية متمنيا النجاح لبطولة مصر الدولية، مركدا أن مصر قد قامت بتنظيم أكثر من 164 بطولة عالمية وقارية خلال الأربع سنوات السابقة.

وكشف ماهر بن أحمد مدير البطولة وعضو لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي، عن تفاصيل خريطة البطولة مشيرا إلى أنها ستبدأ غدا بمنافسات الإناث وتستمر حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، وثم تقام منافسات الذكور بداية من يوم 28 وحتى اليوم الأخير للبطولة.

وأكد ماهر بأن البطولة ستكون بنظام المجموعات ثم الصعود وإقامة مباريات خروج المغلوب.

وعبر خالد الصالحي رئيس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة وعضو الاتحاد الدولي اللعبة، عن سعادته بتواجده وبتنظيم مصر للبطولة فيما قدم الشكر لمعتز عاشور رئيس الاتحاد الدولي.

وأشار الصالحي:" أن البطولات الدولية دائما ما تشهد تنافسا كبيرا بين اللاعبين مؤكدا أن الاتحاد الإفريقي يؤازر كافة الدول من أجل استضافة مثل تلك البطولات من أجل مساعدة اللاعبين على تحسين تصنيفهم الدولي".

تنطلق غدا الإثنين منافسات البطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وكما يشارك فى البطولة، 22 دولة بإجمالي 358 لاعبًا ولاعبة، ويمثل مختلف الفئات العمرية بداية من تحت 11 سنة و 13 و 15 و 17 و 19 سنة، بمشاركة أبرز المصنفين الأوائل عالميًا.