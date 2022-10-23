سفير مصر الجديد لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس

قدم السفير إيهاب سليمان أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمناسبة تسلم مهام عمله كرئيس لبعثة جمهورية مصر العربية برام الله، وقد بدأت المراسم باستعراض حرس الشرف للسفير المصرى بحضور أعضاء البعثة المصرية فى رام الله، ثم قام السفير المصري بتسليم أوراق الاعتماد بعد أن استعرض نص الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى شقيقه الرئيس الفلسطيني، والتى أكدت على حرص مصر على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وصون المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين.

وقد أكد السفير إيهاب سليمان على استعداد مصر الدائم لمساعدة الأشقاء في فلسطين لتحقيق أهدافهم المشروعة في قيام دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.