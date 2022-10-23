عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب القنابل القذرة.. رئيس أوكرانيا يطالب بردٍ قاسٍ على روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تنفي مزاعم روسيا بأن كييف سوف تستخدم القنبلة القذرة أو الإشعاعية في العمليات العسكرية ضد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في بيان له: "نطالب برد قاسٍ على روسيا بعد هذه المزاعم الكاذبة. روسيا الوحيدة التي يمكن أن تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوروبا".

"القنبلة القذرة".. روسيا تكشف عن استفزاز جديد تخطط له أوكرانيا

بسبب "الأحلام القذرة" للغرب.. روسيا تحذر من لعبة شطرنج مع الموت

توجيه من  زيلينسكي

وكشفت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأحد، أن هناك مؤشرات على نية قوات أوكرانيا استخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه "تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة الواقع في مدينة جولتيه فودي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع قنبلة قذرة ووصل العمل على المشروع إلى مرحلته النهائية".

وأوضحت الوكالة أن موظفين بمكتب الرئاسة الأوكرانية مقربون من الدائرة المقربة للرئيس فولوديمير زيلينسكي وبتوجيه منه، بإجراء اتصالات سرية مع ممثلين من بريطانيا بشأن إمكانية نقل مكونات أسلحة نووية إلى سلطات كييف.

شويجو واتصالات مكثفة

وخلال الساعات الماضية، أجرى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجي سلسلة اتصالات مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو والبريطاني بن والاس، والتركي خلوصي أكار والأمريكي لويد أوستن بحث خلالها الأوضاع في أوكرانيا فيما أعرب لنظيره التركي عن قلق روسيا من استخدام أوكرانيا لقنابل قذرة.

وفي حديثه مع وزير الدفاع الفرنسي، شجب شويجو الوضع في أوكرانيا "الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه"، كما أعرب له عن "مخاوف متعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة"، بحسب تعبير الوزير الروسي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان، أن شويجو أعرب عن مخاوف من أن "يستعمل الأوكرانيون قنبلة قذرة على أراضيهم لإلقاء اللوم على روسيا".

ونفى وزير الدفاع البريطاني بن والاس ما قال إنها "مزاعم" نظيره الروسي سيرجي شويجو، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

بعد تحذير روسيا من استخدام أوكرانيا لها .. ما هي القنابل القذرة؟

روسيا تحذر فرنسا من استخدام كييف لـ "القنبلة القذرة"

ما هي القنبلة القذرة؟

القنبلة القذرة أو القنبلة الإشعاعية هي قنبلة محاطة بمواد مشعة واسعة المدى حيث تنتشر على شكل غبار أثناء الانفجار الذي يكون له كثافة حرارية وميكانيكية مماثلة لأي قنبلة أخرى عدا أنها تنشر عناصر مشعة في المنطقة المحيطة.

أضرار القنابل القذرة

من شأن القنبلة القذرة أن تخلف آثارًا مدمرة على المدى الطويل، إذ أن هدفها الرئيسي ليس التدمير بل تلويث منطقة جغرافية معينة وإصابة الأشخاص المتواجدين فيها عبر إشعاعات مباشرة.

ويمكن للمواد المشعة إرباك العمل الخلوي للشخص المتواجد، محطمة بذلك سلسلة الحمض النووي مخلفة طفرات حيث يمكن أن تسبب أمراض السرطان وسرطان الدم وأمراض العوز المناعي وغيرها، وقد تتسبب في الكثير من حالات الوفاة لكل من يتعرض لها.

ومن بين مخاطر القنبلة أيضا الاضطرابات الاجتماعية، التي تليها من فزع وذعر عام جراء الجهل بأضرارها وفاعليتها.

 

 

روسيا بريطانيا أوكرانيا كييف قنبلة قذرة قنابل قذرة القنبلة القذرة زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

خلال 7 سنوات.. كيف استطاعت مصر تقليل أعباء التعيينات على الموازنة العامة؟

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

موضوعات متعلقة

بعد تحذير روسيا من استخدام أوكرانيا لها .. ما هي القنابل القذرة؟

روسيا تحذر فرنسا من استخدام كييف لـ "القنبلة القذرة"

"القنبلة القذرة".. روسيا تكشف عن استفزاز جديد تخطط له أوكرانيا

ترشيحاتنا

الرئيس الإيطالي: قناعة شيخ الأزهر بأهمية السلام بين الأديان محرك أساسي للأخوة الإنسانية العالمية

تعرف علي راتب المدرب الإسباني الجديد لفريق يد الأهلي

أحمد موسى: 477 مليار دولار خسائر مصر من الفوضي بين 2011 و2013

الكيلو بـ 12 جنيها.. أسعار الأرز اليوم| وهذا موعد انخفاضه

طفرة جينية.. طريقة حديثة غير متوقعة لعلاج سرطان الثدي

بصعوبة .. الأهلي يحقق الفوز 1-0 على أسوان بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون أظافر لـ ياسمين صبري لا تتخلى عنه في أغلب إطلالاتها| شاهد

بـ رموش صناعية..هند صبري تفاجئ جمهورها بأحدث ظهورلها بدون مكياج | شاهد

بجسم ممشوق..رضوى الشربينى تثير ضجة والجمهور: بتعملى ايه

بتقلد ممثلة أجنبية .. إطلالة روجينا تثير ضجة | شاهد

فيديو

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ