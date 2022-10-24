كلاسيكية نادرة .. موريس مينور موديل 1952 للبيع بـ 150 ألف جنيه |صور

انطلقت السيارة موريس مينور للمرة الأولى في عام 1948، وذلك خلال فعاليات معرض إيرلز كورت للسيارات في لندن، وصممت من تلك الايقونة عدد مليون و 500 الف نسخة، في الفترة بين 1948 وحتى 1972.

السيارة موريس مينور

وصممت السيارة موريس مينور عبر 3 أجيال، الأول بين العام 1948 حتى 1953 من فئة MM، بينما جاء الاصدار الثاني بين 1952 و 1956، لتأتي فئة الاصدار الثالثة بين 1956 حتى 1971.

السيارة موريس مينور

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنسخة الكلاسيكية النادرة موريس مينور موديل 1952، وهي للبيع داخل السوق المصري، مع قيمة سعرية مطلوبة وصلت إلى 150 الف جنيه.

السيارة موريس مينور

وتعتبر السيارة موريس مينور موديل 1952 واحدة من الاصدارات التي تنضم إلى الفئة الكلاسيكية والنادرة، حيث تنتمي إلى حقبة الخمسينيات مع اطلالة خارجية مميزة، إلى جانب التجهيزات الفنية التي تتمتع بها.

السيارة موريس مينور

وابرز ما تتمتع به تلك النسخة موريس مينور موديل 1952، هي الحالة الاصلية للمحرك حسبما قيل، كما تظهر الحالة الخارجية للسيارة بشكل جيد، مع مقاعد داخلية من الجلد البني، إلى جانب تجليدات الابواب المميز، مع قنصول للقيادة بحالة جيدة، والعديد من اللمسات والاكسسوارات الداخلية.

السيارة موريس مينور

وتعتمد السيارة موريس مينور موديل 1952 على تصميم خارجي كلاسيكي المظهر بواسطة الصانع الانجليزي، حيث تمتعت باطلالة ذات زيادات جانبية، مع مقدمة مدببة، ومصابيح دائرية الشكل مدعوم باشارات جانبية بالواجهة، مع شبكة معدنية باللون الفضي.