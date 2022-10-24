بأسلوب التسلق .. حبس لص المساكن بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة أجهزة من داخل مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق" وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية أمكن ضبطه.

إرتكاب الواقعة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق " ، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه واقعة سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن بدائرة القسم ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.