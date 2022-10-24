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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق .. حبس لص المساكن بحدائق القبة

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

أمرت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لقيامه بسرقة أجهزة من داخل مسكن أحد المواطنين بأسلوب "التسلق" وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة شاشة تليفزيون من داخل مسكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية أمكن ضبطه.

إرتكاب الواقعة

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق " ، كما إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" وأقر بإرتكابه واقعة سرقة شاشة آخرى من داخل مسكن بدائرة القسم ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدائق القبة التقنيات الحديثة سرقة المساكن قسم شرطة إعادة المسروقات قسم شرطة حدائق القبة التحريات وجمع المعلومات

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