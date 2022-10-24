أخبار الفن: دنيا بطمة تتعرض للخيانة من زوجها.. والكاتب سلمان رشدي يفقد بصره

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن دنيا بطمة والكاتب سلمان رشدي:

فاجأت الفنانة دنيا بطمة متابعيها بعدما كشفت عن اسم الفتاة التي تسببت في طلاقها من زوجها المنتج محمد الترك

تعرض الكاتب سلمان رشدي لهجوم وانتقادات أثناء استعداده لإلقاء محاضرة في ولاية نيويورك قبل شهرين.

بعد غياب لفترة طويلة عن إحياء الحفلات في مصر، يستعد النجم حمزة نمرة، لإحياء أحدث حفلاته في مصر الحفل على مسرح الارينا بمركز المنارة، يوم ٢٧ أكتوبر الجارى

يحيي النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا في قطر يوم 24 نوفمبر المقبل، تنقسم تذاكر الحفل لـ 4 فئات وهى 300 و500 و550 و1500 ريال قطري.



حرص المطرب الكبير حكيم على التواجد لحضور حفلة المطرب راغب علامة بمهرجان الموسيقى العربية.