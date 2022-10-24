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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: دنيا بطمة تتعرض للخيانة من زوجها.. والكاتب سلمان رشدي يفقد بصره

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن دنيا بطمة والكاتب سلمان رشدي:

شوفته بيخوني..دنيا بطمة تكشف سبب طلاقها من محمد الترك

فاجأت الفنانة دنيا بطمة متابعيها  بعدما كشفت عن اسم الفتاة التي تسببت في طلاقها  من زوجها المنتج محمد الترك


بعد تهديدات بقتله..الكاتب سلمان رشدي يفقد بصره وأحد يديه

تعرض الكاتب سلمان رشدي  لهجوم وانتقادات أثناء استعداده لإلقاء محاضرة في ولاية نيويورك قبل شهرين.


بعد غياب فترة طويلة.. حمزة نمرة على مسرح المنارة 27 أكتوبر

بعد غياب لفترة طويلة عن إحياء الحفلات في مصر، يستعد النجم حمزة نمرة، لإحياء أحدث حفلاته في مصر الحفل على مسرح الارينا  بمركز المنارة، يوم ٢٧ أكتوبر الجارى


أسعار تذاكر وشروط حفل عمرو دياب في قطر.. تفاصيل

يحيي النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا في قطر يوم 24 نوفمبر المقبل، تنقسم تذاكر الحفل لـ 4 فئات وهى 300 و500 و550 و1500 ريال قطري.


حكيم يتواجد بحفل راغب علامة ويلتقط صورا معه بمهرجان الموسيقى العربية


حرص المطرب الكبير حكيم على التواجد لحضور حفلة المطرب راغب علامة بمهرجان الموسيقى العربية.

دنيا بطمة سلمان رشدي حمزة نمرة عمرو دياب حكيم

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