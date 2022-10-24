عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقا: قانون الثروة المعدنية المعمول به منذ 1956 .. فيديو

هيئة الثروة المعدنية
هيئة الثروة المعدنية

قال الدكتور عبدالعال عطية، نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية سابقا، إن القيادة السياسية عملت ومنذ توليها المسؤولية قامت بتمهيد المسرح للأحداث القادمة، حيث أنها عملت على إنشاء بنية تحتية قوية لمسها كافة المواطنين في مجال الطرق والاتصالات والخدمات اللوجستية التي باتت على أعلى مستوى.

txt

نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية السابق : مشروع الرمال السوداء أمن قومي

txt

لا مثيل لها..نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق يعلق على الرمال السوداء

وأضاف «عطية»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أن أول ما اهتم به الرئيس عبدالفتاح السيسي هو التنقية التشريعية للقوانين التي كانت قائمة وكبلت أيدي المستثمرين، «كنا بنشتغل لغاية سنة 2014 بقانون يحكم الثروة المعدنية أنشيء عام 1956 عندما كانت مصر اشتراكية ولم تكن تتبني الاقتصاد الحر».

واستطرد: «لما طورنا تشريعاتنا بدأ يكون فيه مشروعات الناس بتبص ليها بإعجاب وزهول، ومشروع الاكتشافات البترولية والتعدينية بخلاف المناجم الذهبية، والرئيس اتخذ الكثير من الخطوات السليمة للمساعدة في الانطلاق بسرعة الصاروخ خلال الفترة الراهنة، وعلشان نخلي القطر يجري يجب أن ننقي القضيب حتى يستطيع الجري».

وأوضح أن الدولة المصرية مقبله على عصر النهضة التعدينية في مصر، حيث أن الذهب والرمال السوداء بدأت تعمل حاليا، وفي القريب سنسمع عن خامات غير موجودة إلا في 3 دول فقط ومنها مصر، وهي مادة تستخدم في تبطين الصواريخ والمفاعلات النووية، بخلاف إنتاج البوتاسيوم، «عندنا احتياطي مثبت من البوتاسيوم 300 مليون طن وننتظر الطرح»

وتابع: «عملية التعدين بتحتاج دايما تكنولوجيا أجنبية تشتغل، لأن تعدين البوتاسيوم بيشتغل بطريقة التعدين بالمحاليل، وبنحفر مجموعة من الأبار بنضخ فيها مياه فوق المغلية تذيب أملاح البوتاسيوم ونسحبها من أبار تانية، وبيكون فيه أبار ضخ للإذابة أخرى لسحب الخام».

عبدالعال عطية هيئة الثروة المعدنية القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

أول إصابة للأهلي في الموسم الجديد للدوري

شوبير: تأجيل مبارة الزمالك أمام بيراميدز | تفاصيل

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور هنا الزاهد

ترشيحاتنا

برج العقرب في عيد ميلادها الـ 37.. إطلالات سالي عبد السلام تكشف عن جرأتها

مكافأة مالية ضخمة تنتظر فيريرا في هذه الحالة.. فيديو

ارتفاع أسعار النفط عالميا مع اقتراب تطبيق حظر واردات النفط الروسي بأوروبا

هبة قطب تكشف أمر خطير على السوشيال ميديا يسبب الطلاق.. شاهد

المناظرة هي الحل.. هبة قطب تكشف في 3 خطوات حل المشاكل الزوجية

مضيفة طيران تكشف عن أسوأ ركاب الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعى تتجاهلها.. 8 علامات في الوجه مؤشر للإصابة بالكبد الدهني

أحلى من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز لأولادك بطريقة غير تقليدية

برج الأسد.. حظك اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022: حلمك يتحقق

برج العذراء.. حظك اليوم 24 أكتوبر 2022: تجنب اتخاذ مثل هذه القرارات

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ