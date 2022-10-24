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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة الكويتي: التحول الحكومي الرقمي ركيزة أساسية في رؤيتنا لعام 2035

وزير التجارة الكويتي
وزير التجارة الكويتي

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض أن منظومة الحكومة الإلكترونية تعتبر ركيزة أساسية في رؤية (كويت 2035) مبينا أن دولة الكويت خطت خطوات جادة تجاه التحول الذكي خلال الفترة الماضية.


وقال الناهض - في كلمته أمام منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع الذي انطلق أمس الأحد، بمشاركة جهات حكومية وخاصة عدة- إن خطة التنمية التي تتبناها دولة الكويت وجهود التحول الإلكتروني التي تقوم بها يمثلان مساري نمو مترابطين إذ "لا توجد تنمية مستدامة من دون التحول الرقمي الذكي".


وأضاف أن التحول الرقمي ومنظومة الحكومة الإلكترونية يوفران على الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال "ونحن نرى أنه يجب أن تستغل التكنولوجيا في زيادة الشفافية وتحديد التدخل البشري بالتعاملات الحكومية وبما يعزز جهود مكافحة الفساد".


وشدد على أن التحول الرقمي وتطوير منظومة التكنولوجيا في الكويت "لا يتحقق إلا من خلال الالتفات جديا لتطوير الكفاءات الكويتية" في مجال تكنولوجيا المعلومات مشيرا إلى أن مفهوم (الحكومة الإلكترونية) لا يقتصر فقط على مجموعة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية "لكنها مسيرة تطور مستدام يجب ان تنهض بمختلف جوانب الحياة" موضحا أنه من المفيد دراسة المبادرات التي تربط بين خطط التنمية والتحول الرقمي.


من جانبها، قالت المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتية هيا الودعاني أن الكويت لديها قدرة كبيرة في استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم فهي من أوائل الدول التي تبنت منظومة اتصالات الجيل الخامس مشددة على أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورات تكنولوجية محلية لاسيما في مجال الحوسبة السحابية وإنشاء البنية التحتية المناسبة لها بالتعاون مع الشركات العالمية.


ويتضمن منتدى الحكومة الإلكترونية التاسع حلقات نقاشية فنية متخصصة تتناول المحاور الرئيسية لخطة التنمية (كويت جديدة 2035) وربطها مع استراتيجية التحول الرقمي في الكويت مع استعراض عدة شركات عالمية أهم ما توصلت إليه في مجال الحماية والأمن السيبراني وتحديث الاتصالات وتحسين الخدمات السحابية.يذكر أن منتدى الحكومة الإلكترونية يقام بشكل سنوي بمشاركة عدة جهات حكومية أهمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات العاملة في الكويت وشركات تكنولوجية عالمية.
 

وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتي مازن الناهض الناهض

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