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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار غزيرة على بئر العبد في سيناء

هطول أمطار غزيرة
هطول أمطار غزيرة على مدينة بئر العبد

هطلت امطار  خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين علي مدينة بئر العبد  محافظة شمال سيناء،    وكذلك المدن الساحلية المطلة علي ساحل البحر المتوسط.. حيث انتشرت السحب في سماء المنطقة وهطلت امطار غزيرة  خاصة علي المدن الساحلية المطلة علي البحر المتوسط  . 

وقد  رفعت محافظة شمال سيناء،   درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية في المحافظة لمواجهة الظروف الجوية السيئة . 
 

 ووجه  اللواء دكتور  محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ،  مسؤولي   مديريات  الخدمية  ومجالس المدن باتخاذ جميع الاستعدادات بالمرافق الخدمية لأي تطورات قد تحدث  بسبب الظروف الجوية المتقلب ، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة، مع ضرورة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.

خطة رئيسية 

وقال ،  انه يتم تنفيذ خطة رئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك من خلال قيام الجهات المعنية بمراجعة خطط الطوارئ الخاصة بها بشكل مستمر.وتنفيذ السيناريوهات التي تم وضعها من قبل حسب المتغيرات الجوية.

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