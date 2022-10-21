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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء قرية نموذجية بـ أبو صوان في شمال سيناء بـ 18 مليون جنيه

توزيع عقود المنازل
توزيع عقود المنازل علي المستفيدين بوسط سيناء

 افتتح اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، ومحسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، مشروع انشاء القرية النموذجية بتجمع ابو صوان التابع لقرية وادي الحاج بمركز نخل بتكلفة ١٨ مليون جنيه.

والمشروع ممول  من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف ، ويضم ١٥ منزل بدوي بمساحة ١٢٠ متر مربع للمنزل ،  ومسجد علي مساحة ١٥٠ متر مربع، و يتسع ل ١٠٠ مصلي، ومشغلين للحرف أحدهما للشباب والثانى للفتيات ، مساحة الواحد ١٢٠ متر مربع.

 

توزيع عقود المنازل

وقام المحافظ ومرافقوه،  بتوزيع عدد من عقود المنازل البدوية، موجها الشكر الي فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء و الاستجابة لطلبات المحافظة.

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محافظ شمال سيناء: التوسع في زراعة مساحات جديدة من أشجار الزيتون

نخل القرية النموذجية تجمع مشروع

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