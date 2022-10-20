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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: التوسع في زراعة مساحات جديدة من أشجار الزيتون

زراعة أشجار الزيتون
زراعة أشجار الزيتون في مختلف مناطق سيناء

 


 

قال اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  ان التوسع في  زراعة مساحات جديدة من أشجار الزيتون ،  يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على إتاحة فرص عمل جديدة أمام شباب الخريجين وفتح أفاق جديدة للتصنيع الزراعى وإقامة المشروعات الزراعية، خاصة أشجار الزيتون. 

 وأضاف المحافظ أن المساحات الزراعية على مسار ترعة السلام فى نطاق شمال سيناء، تتضمن زراعة نحو 220 الف فدان في سيناء حتي الان بالاضافة لانشاء مصنع لسكر البنجر داخل سيناء،  ايضا الي جانب استهداف زراعة 600 الف فدان مابين قمح وبنجر .

و أشار إلي وجود 18 تجمعا بدويا في شمال وجنوب سيناء وتم تنفيذ 99 % من التجمعات السكنية البدوية موضحا ان المواطن سيحصل علي منزل مساحته 200 متر في التجمعات البدوية بشمال سيناء.

وقال ان زراعة بنجر السكر والقمح في سيناء لانهما يعدان من المحاصيل الاستراتيجية لافتا الي ان هناك 3.5 مليون مواطن سيدخلون سيناء من اجل التطوير والتنمية من الاهالي في الوادي والدلتا.

تنوع زراعة المحاصيل

 

واشار الي ان توفير المياه في سيناء سيعمل علي تنوع زراعة المحاصيل الزراعية خاص الزيتون بها والثروة الصناعية لتشجع رؤوس الاموال علي الاستثمار في سيناء .

ولفت الي ان المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بشمال سيناء،  تهدف لتوفير فرص عمل للاهالي ولابد من مشاركة القطاع الخاص الي جانب الدولة لتنمية سيناء .
 

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