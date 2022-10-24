بالأسماء.. إصابة 18 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق الخارجة - أسيوط

أصيب 18 شخصًا، بينهم 7 أطفال في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 120 في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي .

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الخارجة – أسيوط" بمنطقة الكيلو 120 بالطريق، أسفر عن إصابة كوثر محمد عبد الظاهر ٦١ عًاما، مصابة وفي حالة غيبوبة، فاطمة محمد قطب ٤٠عاما، ريتاج محمد طه ٥ أعوام، عبد الرحمن ناصر حسان ١٤ عامًا، أسماء علي عثمان ٣٧عاما، زينب نصر حسان ٨ أعوام، عبد اللاه يوسف عبد اللاه ٣٣عاما، فاطمة عبد الفتاح أحمد ٣٥عامًا، مصاب وفي غيبوبة، هناء جابر عبيد عزقلاني ٣٧عامًا، مني محمد أنور ٢٣ عاما، رحمة محمد أنور ١٢عامًا، سما عبد الجواد محمد ١٠ أعوام، في غيبوبة، مجهول الهوية ٣٥ عامًا في غيبوبة، محمد مكرم قطب ٢٦ عامًا، معالي ضاحي ناجي ٣٥ عًاما، صابر عبد الفتاح ١٥ عامًا، ملك ابراهيم فهمي ١٣عامًا، أسماء علي عثمان ٣٧ عامًا، وجمعيهم من محافظة المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، والحالات المستقرة لمستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.