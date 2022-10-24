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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم 24-10-2022 |فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية و الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين 24 - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

سعر الدولار اليوم

سجل سعر  الدولار الأمريكي اليوم 19.72 جنيه للبيع، و19.62 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو

سعر اليورو  19.46 جنيه للبيع و19.34 جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.30 جنيه للبيع و22.17 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 5.24 جنيه للبيع و5.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 63.63 جنيه للبيع و 63.27 للشراء

 

 

صباح البلد سعر الدولار اليوم العملات العربية العملات العربية والاجنبية سعر الدينار الكويتي

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