مصر حاضرة | انطلاق أعمال مؤتمر المجلس العالمي والأفريقي للمطارات بالمغرب

انطلقت أعمال مؤتمر المجلس العالمي والإفريقي للمطارات، بالعاصمة المغربية مراكش، برئاسة محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك المغربي والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات بالمغرب حبيبة لقلالش.

ويحضر كل من المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ممثلا عن مصر بصفة عامة وبصفة خاصة وزارة الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران بضرورة المشاركة الفعالة بالأحداث العالمية والقارية لأجل تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات بمجال الطيران والمطارات.

وينظم وزارة النقل واللوجستيك المغربية، هذا الحدث، الذي يعد أكبر تجمع للمطارات في العالم، على مدى يومين ، 24 و 25 أكتوبر 2022 ، ويهم صناع القرار ومديري المطارات العالمية.

وستعرف هذه الدورة المنظمة تحت عنوان “كل شيء ممكن: نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير”، مشاركة أزيد من 500 مؤتمر من القارات الخمس، من بينهم، مديرو المطارات، وصناعيون، ومسؤولون في الطيران المدني بأفريقيا والعالم، وأعضاء منظمات دولية.

وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص، الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات-العالم، مجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات-العالم والمجلس الدولي للمطارات-إفريقيا، واجتماعات المجموعات الإقليمية.

ويحضر فعاليات المؤتمر والمعرض، كل من لويس فيليب دي أوليفيرا رئيس المجلس الدولي للمطارات وإيمانويل شافيز رئيس المجلس الافريقي وعلى التونسى سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم افريقيا.