أخبار السيارات|أسعار شيري تيجو 8 العائلية 2024 وميني Aceman الهاتشباك بالسوق المصري

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارات نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة إلي أن هذه الإصدارات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة .

أعلنت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني Aceman ، وتنتمي Aceman لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

سوق السيارات المستعمل يحتوي علي العديد من إصدارات السيارات المطروحة للبيع ، وعند الاقبال علي شراء سيارة مستعملة يجب فحصها بطريقة صحيحة والتأكد من ان جميع أجزاء السيارة تعمل بكفاءة ، وبشكل صحيح .

كشفت شركة هونشي الصينية عن طرازها الجديد هونشي Guoya ، وتنتمي Guoya لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

سوق السيارات المصري يحتوي العديد من إصدارات الصانع الكوري بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او الـ SUV ، وتوافره تلك الطرازات من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وذلك بفضل التكنولوجيات والمميزات التي تمتلكها تلك الإصدارات ومن ضمنها ، هيونداي توسان موديل 2024 .