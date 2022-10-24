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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لزيادة مشاركة القطاع الخاص.. كل ما تريد معرفته عن وثيقة سياسة ملكية الدولة

وثيقة سياسة ملكية
وثيقة سياسة ملكية الدولة

وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة "القطاع الخاص" في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

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مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص

وأكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل لكنها تعطي  الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، في وثيقة سياسة ملكية الدولة.


وقال مصطفى مدبولي في كلمته  خلال فعاليات جلسة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، :"  في بعض  المشروعات  يكون هناك احتياج للتوسع وزيادة رأس المال".


وتابع مصطفى مدبولي:" القطاع الخاص يزيد رأس المال ويتولى  الإدارة لكن الدولة تحتفظ لحظتها كشريك مساهم ".

إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة 

ناقشت الحكومة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد المجالات الاقتصادية التي ستتواجد فيها الدولة والقطاعات التي ستشارك فيها القطاع الخاص والمجالات التي ستتخارج منها كليا وتتركها للقطاع الخاص.


وحددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

وعن أبـرز ملامـح سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول علـى مسـتوى الصناعـات التحويليـة، فإنـه نعـرض فـيما يلـي أبـرز ملامـح تواجـد الدولـة علـى مسـتوى تلـك الصناعـات، وفقا لمسودة الوثيقة والتي حصل "صدى البلد" على نسخه منها.

 

تخارج خلال ثلاث سنوات

تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب).

أنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة

الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).

أنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (المجازر،

وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية،

وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت).

أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة،

والمسابك).

أنشـطة مـن الصناعـات الكيماويـة، مثـل: (صناعـة الـورق،

والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والزجاج، وفحم الكوك).

أنشـطة مـن الصناعـات النسـيجية، مثـل: (صناعـة كبـس

القطـن، وصناعـة الصباغـة والطباعـة، والملابـس الجاهـزة

والمفروشات).

أنشـطة مـن صناعـات الطباعـة، مثـل: (صناعـة وطباعـة

الكرتون المضلع، وتحويل الورق).

أنشـطة مـن الصناعـات الدوائيـة، مثـل: (صناعـة العطـور،

والنباتات الطبية،...)

 

الإبقـاء مـع تثبيت / تخفــيض الاسـتثمارات الحكومية مع مشاركة القطاع الخاص

نشاط الطاقة الجديدة فـي الصناعات الهندسية.

عدد من الأنشطة فـي الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل:

(صناعـة اللحـوم والطيـور والأسـماك، وصناعـة الأعـلاف،

وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (تشـكيل

المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الكيماوية، مثـل: (صناعة

البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك).

نشـاط صناعـة حلـج ونسـج القطـن والصـوف فــي الصناعات

النسيجية.

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الدوائيـة، مثل:(صناعـة

المستلزمات الطبية، الكيماويات الدوائية).

أنشطة تكرير البترول.

 

الإبقـاء مـع تثبيـت / زيـادة الاسـتثمارات الحكوميـة مع مشاركة القطاع الخاص

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعات الهندسـية، مثـل: (صناعة

السفن والقوارب، وأشباه الموصلات).

عـدد مـن الأنشـطة فــي صناعـات الطباعـة، مثـل: (طباعـة

الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف والمجلات).

نشاط صناعة الأدوية فـي الصناعات الدوائية.

إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة مجلس الوزراء الصناعات التحويلية مصطفى مدبولي الاستثمارات الاستثمارات الحكومية صناعة العطور ملكية الدولة

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