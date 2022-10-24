مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص

أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل لكنها تعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في فعاليات جلسة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، :" في بعض المشروعات يكون هناك احتياج للتوسع وزيادة رأس المال".



وتابع مصطفى مدبولي:" القطاع الخاص يزيد رأس المال ويتولى الإدارة لكن الدولة تحتفظ لحظتها كشريك مساهم ".



وانطلق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، في تمام الساعة ١٠ صباحا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.