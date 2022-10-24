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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

 أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل لكنها تعطي  الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص، في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

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المالية: وثيقة ملكية الدولة تستهدف وصول نسبة القطاع الخاص في المشروعات إلى 65%

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بث مباشر| انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ المؤتمر الاقتصادي

وقال مصطفى مدبولي في كلمته  في فعاليات جلسة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، :"  في بعض  المشروعات  يكون هناك احتياج للتوسع وزيادة رأس المال".


وتابع مصطفى مدبولي:" القطاع الخاص يزيد رأس المال ويتولى  الإدارة لكن الدولة تحتفظ لحظتها كشريك مساهم ".


وانطلق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، في تمام الساعة ١٠ صباحا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

الوزراء مدبولى وثيقة ملكية الدولة لمؤتمر الاقتصادي اخبار التوك شو

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