المالية: وثيقة ملكية الدولة تستهدف وصول نسبة القطاع الخاص في المشروعات إلى 65%

انطلقت منذ قليل جلسة وثيقة ملكية الدولة وسياسات وتدابير تشجيع المنافسة والحوافز في اليوم الثاني لانعقاد الموتمر الاقتصادي بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .
وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن هناك عددا من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار .
وأضاف خلال كلمته في جلسة سياسة ملكية الدولة انهم يستهدفون تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الاسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية .
واشار الي ان المؤشرات القياسية لآداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو المحقق ووصول نسبة استثمار القطاع الخاص الب ٦٥٪ من المشروعات في الدولة خلال ٣ سنوات ، وتوفير فرص عمل .