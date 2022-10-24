عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المالية: وثيقة ملكية الدولة تستهدف وصول نسبة القطاع الخاص في المشروعات إلى 65%

صدى البلد

انطلقت منذ قليل جلسة وثيقة ملكية الدولة وسياسات وتدابير تشجيع المنافسة والحوافز  في اليوم الثاني لانعقاد الموتمر الاقتصادي بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء .

وقال احمد كوجك نائب وزير المالية إن هناك عددا من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير الخاصة بتشجيع الاستثمار .

وأضاف خلال كلمته في جلسة سياسة ملكية الدولة انهم يستهدفون  تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين وتعظيم معدلات الاستثمار ووجود آليات قوية لتنظيم الاسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية .

واشار الي ان المؤشرات القياسية لآداء خطة زيادة المنافسة هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو المحقق  ووصول نسبة استثمار القطاع الخاص الب ٦٥٪؜ من المشروعات في الدولة خلال ٣ سنوات ، وتوفير فرص عمل .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلعش عامل نظافة.. ناقدة فنية تكشف مفاجأة خاصة بواقعة كشرى التحرير

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

فلوس الغرامة مجهزتش.. تضاؤل فرص لحاق كهربا بالسوبر المصري بين الأهلي والزمالك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

5 مشاهد مؤثرة في محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته.. صور وفيديو

الدولار سيبلغ ذروة جديدة أسرع من المتوقع.. تحليل خطير من جولدمان ساكس

ترشيحاتنا

بمنحة 2.30 مليون يورو .. الري تكشف تفاصيل برنامج تدريب المياه الإيطالي المصري

مدبولي: الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتعطي الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص

المالية: سيكون هناك حوافز وإجراءات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

بعد واقعة السرقة في جامعة سوهاج | فصل نهائي للطلاب حال هذه المخالفات

الحرب الأوكرانية تشتعل.. روسيا تضرب المنازل وتخلي خيرسون وتعيق صادرات الحبوب

المالية: خفض الزمن والتكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنهى حلم إليزابيث.. الملك تشارلز يعرض إرثه من الخيول للبيع

بعد ما شافته بيخونها.. دنيا بطمة تغير شكل وجهها وتتعرض للانتقادات

طريقة عمل شاورما الفراخ زي المحلات

التفاصيل والاسم الجديد.. حقيقة تغيير مسمى الدوري المصري

فيديو

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ