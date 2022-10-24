40 ورشة عمل.. المالية : وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص

أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه تم الاطلاع على أكثر من 30 تجربة وأجرينا لقاءات مع خبراء ومؤسسات دولية حول وثيقة ملكية الدولة.

وقال أحمد كوجك في كلمته في فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني لـ المؤتمر الاقتصادي 2022، :" المعايير الدولية وتؤكد على أن الدولة تتواجد عندما يكون هناك ضرورة لتواجدها في بعض الأنشطة الاقتصادية ".

وأضاف أحمد كوجك :" القطاع الخاص متواجد بقوة في وثيقة ملكية الدولة والهدف الرئيسي زيادة دور القطاع الخاص وتواجده في الأنشطة الاقتصادية في مصر ".

وتابع احمد كوجك:" أجرينا أكثر من 40 ورشة عمل متخصصة حول وثيقة ملكية الدولة بحضور ممثلي قطاع الأعمال للتباحث حول مسودة وثيقة ملكية الدولة وحضر أكثر من ألف مشارك ".

واكمل احمد كوجك :" كان هناك منصة لتناول الحوار حول وثيقة ملكية الدولة بشكل إلكتروني واتحنا عليها كل الوثائق المرجعية وتفاصيل الوثيقة بشكل واضح".

