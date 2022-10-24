الوفد: إجراء انتخابات الهيئة العليا بشكل يليق بتاريخ الحزب العريق

مقرر لها 28 الجارى

تابع الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد أمس سير الاجراءات المتعلقة بانتخابات الهيئة العليا للحزب المقرر اجراؤها يوم الجمعة المقبل 28 اكتوبر.

وقال رئيس الوفد في بيان صحفى له اننا سنجري انتخابات حرة تليق بوطننا مصر وبتاريخ وسمعة حزب الوفد العريق.

وفى ذات السياق اجتمعت لجنة هيئة النيابة الإدارية المكُلفة بالإشراف على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي أمس، مع اللجنة المشرفة الداخلية للحزب برئاسة الدكتور راغب مصطفي وذلك لوضع الضوابط النهائية لعملية الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني.

جاء ذلك في حضور المستشار محمد ربيع والمستشار جعفر عبدالرحمن والمستشار محمد عبدالمعطي والمستشار أحمد صديق أعضاء اللجنة.

ورحب المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، بأعضاء اللجنة الداخلية لحزب الوفد ، مشيرا الي انه يتطلع إلى أن تكون انتخابات الوفد محل إشادة من الجميع وأن يكون هناك تعاون من أعضاء الجمعية العمومية لخروح الانتخابات بشكل الذي يليق بحزب الوفد.

وشاهد أعضاء اللجنة الداخلية للحزب شرحا تفصيليا حول عملية التصويت الإلكترونية التي يتم تجهيزها لانتخابات الهيئة العليا، عبر جهاز كمبيوتر يوضح خطوات عملية التصويت من خلال شاشة تُظهر اسم المرشح وصفته وصورته، حيث يقوم الناخب باختيار 50 مرشحا للهيئة العليا و5 مرشحين اخرين للسكرتارية.

وشددت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات على أنه لن يتم السماح بدخول المرشحين او مندوبيهم او اي عضو الي لجان الاقتراع ويسمح فقط بدخول الناخب وذلك للتيسير وخروج الانتخابات بالشكل المطلوب.

كما شددت اللجنة على أهمية اتباع الإرشادات التي تم وضعها من قبل المستشار رئيس اللجنة لتوفير كافة السبل والوسائل التي تسهم فى تسيير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على الناخبين وأعضاء الهيئة الوفدية.

وقالت اللجنة القضائية أن عملية التصويت الإلكتروني حققت نجاحا كبيرا عندما تم تطبيقها في انتخابات نقابة المهندسين وغيرها من الانتخابات التي اشاد بها الجميع.

وأكدت اللجنة أن نظام التصويت الإلكتروني يعتمد على اختيار المرشحين من خلال صورة واسم ورقم المرشح وفي هذا تيسير للناخب عند التصويت وايضا في عملية الفرز والنتيجة النهائية كما أنها تنهي فكرة الأصوات الباطلة وذلك لان البرنامج يسمح فقط باختيار ٥٠ مرشح للهيئة العليا و ٥ للسكرترية الوفدية.

ومن جانبه نقل الدكتور راغب مصطفي رئيس اللجنة الداخلية المشرفة على الانتخابات، تحية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مشيرا الي ان اللجنة تحرص على خروج الانتخابات على أكمل وجه.

وأضاف رئيس اللجنة أن الحزب قام باتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللوجستية والأمنية للجنة المشرفة على عملية الاقتراع والتصويت في مقر الاقتراع ، مشيرا إلي ان اللجنة في حالة طوارئ منذ امس وحتى انتهاء الانتخابات.