بعد تسريب الخونة.. أحمد موسى يحذر الإخوان: لسه عندي على التليفون كتير

حذر الإعلامي أحمد موسى، جماعة الإخوان الإرهابية من وجود مستندات تحت يديه تدينهم، قائلا:" تسريب بهجت وطاهر الشرقاوي مش اخر حاجة لسة عندي لسه عندي علي التليفون كتير".



وعرض تسجيل صوتي للإرهابي بهجت صابر، وهو يروج لخطاب تحريضي ضد الشعب المصري، كما حرض على استهداف القوات المسلحة والقضاء والشرطة.

كما عرض الإعلامي أحمد موسى، تسجيل صوتي للإرهابي طاهر الشرقاوي، وهو الذراع الأيمن لإرهابي يسمى محمود فتحي، مقيم في أمريكا وهو يتحدث دعوات الفوضى لإقامة الخلافة والسيطرة على مفاصل الدولة.

وقال الإرهابي طاهر الشرقاوي، خلال التسجيل الصوتي،: "داخلين على بداية الخلافة في مصر".

وعلق الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "خطاب الإرهابي بهجت صابر تحريضي يدعو للعنف والفوضى والاغتيالات والتفجيرات".

