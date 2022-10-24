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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمياط .. إزالة 5 حالات تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أوضحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار أعمال الموجة ال٢٠ فى مرحلتها الثالثة لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت فى ٨ أكتوبر الجارى، مشيرة إلى ازالة ٥ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الثروة السمكية  وجسور النيل بمركز فارسكور على مساحة ٢٥ فدان و ١٠٠م٢ .

أشارت " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة نجحت فى إزالة ٩٨حالة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة بمساحة اجمالية ٢٢٥ فدان و ٣ قيراط و ٦٨٥٣م٢ ، كما أشارت إلى التنسيق الكامل بين الاجهزة التنفيذية والامنية لتنفيذ ما تستهدفه الموجة ال٢٠ ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة و تطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت " المحافظ " مجددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات مرة أخرى،  والتصدى لأى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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