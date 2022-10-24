دمياط .. إزالة 5 حالات تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار أعمال الموجة ال٢٠ فى مرحلتها الثالثة لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتى بدأت فى ٨ أكتوبر الجارى، مشيرة إلى ازالة ٥ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الثروة السمكية وجسور النيل بمركز فارسكور على مساحة ٢٥ فدان و ١٠٠م٢ .

أشارت " محافظ دمياط " إلى أن المحافظة نجحت فى إزالة ٩٨حالة منذ انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة بمساحة اجمالية ٢٢٥ فدان و ٣ قيراط و ٦٨٥٣م٢ ، كما أشارت إلى التنسيق الكامل بين الاجهزة التنفيذية والامنية لتنفيذ ما تستهدفه الموجة ال٢٠ ، مؤكدة أن المحافظة لن تتهاون فى استرداد أملاك الدولة و تطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت " المحافظ " مجددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضى المستردة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، والتصدى لأى تعديات جديدة فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.