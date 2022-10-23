ضبط طن ونصف ملح فاسد وإعدام 900 كيلو أغذية تالفة بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة دمياط ومنطقة شطا.

أسفرت الحملة عن المرور على 15 منشأة، منها 5 منشآت تدار بدون ترخيص، ومخبز به خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير 22 محضر جنحة صحية، وكذلك إعدام 90 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط طن ونصف الطن ملح طعام غير مطابق للمواصفات القياسية في أحد المخازن، كما تم سحب 19 عينة عشوائية من الأغذية المشكوك فى صلاحيتها، وذلك للفحص.

وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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